Тюмень, 17 октября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. При поддержке «РН-Уватнефтегаза» (дочернее предприятие «Роснефти») в Тюмени состоялись юношеские соревнования по конному спорту. В них приняли участие более 250 спортсменов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» При поддержке «Роснефти» в Тюмени прошли соревнования по конному спорту

Соревнования были проведены впервые и прошли на площадке Тюменского ипподрома, который уже более 150 лет является главной конноспортивной ареной Тюменской области. Наездники состязались в конном троеборье. Это олимпийский вид спорта, который включает манежную езду, полевые испытания и конкур.

Всего на кубке «РН-Уватнефтегаза» было разыграно 18 комплектов наград для возрастных категорий от 9 до 18 лет. Для определения лучших всадников, которые продемонстрировали высокое искусство управления лошадью и отличную физическую подготовку, были приглашены судьи всероссийской категории.

Самым юным победителем в троеборье стала 14-летняя Арина Брагина, которая набрала максимальные баллы в манежной езде, а также показала за лучшее время и без ошибок прошла кросс и конкур.

Состязание по конкуру с преодолением препятствий высотой 60 см проводилось в Тюмени впервые. Особой зрелищности выступлениям наездников добавляли разнообразные схемы прохождения маршрутов, на которых варьировались высота барьеров и различные специальные препятствия.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» При поддержке «Роснефти» в Тюмени прошли соревнования по конному спорту

Поддержка массового и профессионального спорта — одно из важных направлений социальной политики «Роснефти». На средства компании в регионах присутствия строятся ледовые арены, спортивные комплексы и многофункциональные спортивные площадки, проводятся спортивные мероприятия по разным дисциплинам для детей и взрослых.

«РН-Уватнефтегаз» принимает участие в развитии детского и юношеского спорта в Тюменской области. Предприятие ежегодно оказывает содействие спортивным учреждениям в обновлении материальной базы и поддерживает спортивные соревнования. Например, в 2024 году при поддержке предприятия были организованы первенства Уральского федерального округа по настольному теннису и греко-римской борьбе, а также Межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.