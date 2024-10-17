Владивосток, 17 октября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Судостроительный комплекс «Звезда» посетили уже более 200 школьников и студентов из различных городов Приморского края в рамках профориентационной инициативы «Неделя без турникетов». Верфь традиционно принимает участие во всероссийской акции, которая проводится под эгидой Союза машиностроителей России.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Судоверфь «Звезда» пригласила молодёжь познакомиться с производством

Экскурсионная программа включает посещение производственных площадок «Звезды»: блока корпусных производств, цеха сборки блоков, достроечных набережных, сухого дока и открытого тяжелого достроечного стапеля. Здесь можно увидеть визитную карточку современного Приморья — краны «Голиаф» грузоподъёмностью 1200 тонн.

Специалисты верфи знакомят молодёжь с основными этапами производства и наглядно демонстрируют его масштабы, объясняют тонкости судостроительного процесса, отвечают на вопросы о профессиях, которые востребованы на предприятии, рассказывают о необходимых навыках и условиях труда, делятся личным опытом. Для работы на самом современном оборудовании и автоматических линиях необходимо обладать разными знаниями и умениями, часть из них можно получить непосредственно на верфи.

Акция продлится до конца октября, за это время экскурсии смогут посетить еще порядка 200 человек.

Расширение кадрового потенциала является одним из залогов успешного развития крупнейшей судостроительной верфи Дальнего Востока. Профориентационные мероприятия проводятся на предприятии на постоянной основе, только в прошлом году «Звезду» посетили более 1,7 тыс. школьников и студентов.

Например, в рамках федерального проекта «Билет в будущее» (является частью национального проекта «Образование») в течение года «Звезду» посещают школьники 6–11-х классов из разных регионов страны. Знакомство с производством помогает им разобраться в мире профессий и сделать осознанный выбор будущей карьеры.

Постоянными гостями верфи являются ученики «Роснефть-классов», которые созданы при поддержке «Звезды» в рамках программы непрерывного образования «Роснефти»: «школа — вуз — предприятие». На судоверфи также проходят практику студенты колледжей и вузов, среди которых Дальневосточный судостроительный колледж, Владивостокский судостроительный колледж, Тихоокеанский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и многие другие.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Судоверфь «Звезда» пригласила молодёжь познакомиться с производством

Справка. Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень Приморского края по поручению президента России, оператором проекта выступает «Роснефть». Верфь предназначена для выпуска крупнотоннажных судов, судов ледового класса водоизмещением до 350 тыс. тонн, специальных судов и других видов морской техники.

Судостроительный комплекс «Звезда» тесно сотрудничает с различными учебными заведениями, проводит профориентационные мероприятия и ярмарки вакансий.

На сегодняшний день на «Звезде» трудится более 5600 специалистов, по окончании строительства всех объектов их количество возрастёт до 7,5 тыс. Первоочередное внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры в г. Большой Камень и строительству жилых домов для сотрудников. Уже сданы в эксплуатацию и заселены 33 жилых дома, всего планируется построить более пяти тысяч квартир, полностью обеспечив потребности работников в жилье.