Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 10 октября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. В рамках грантовой программы «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (входит в «Роснефть»), ученые Сибирского федерального университета (СФУ) разработали концепцию онлайн-курса по эвенкийскому языку и культуре. Материалы курса рассчитаны на школьников и учащихся школ-интернатов Эвенкийского муниципального района.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» поддержала выпуск онлайн-курса по эвенкийскому языку и культуре

Онлайн-курс будет включать 18 модулей, посвященных языку и истории народа, литературе и искусству. Над разработкой лингвистической программы работали эксперты Гуманитарного института и Института Севера и Арктики СФУ, материалы рассчитаны на учащихся школ.

Жители Эвенкии среднего возраста гораздо реже владеют родным языком, чем старшее поколение. Это обусловлено историческим развитием региона. Однако на сегодняшний день существует достаточно носителей языка для того, чтобы он сохранился. Работа с молодёжью, в том числе внедрение новых образовательных проектов способствуют сохранению эвенкийского языка. Помощь в проведении необходимых исследований и реализации инициатив оказывает «Востсибнефтегаз».

Сохранение национальной культуры коренных малочисленных народов Севера и их традиционного уклада жизни — одно из ключевых направлений социальной политики «Роснефти». Предприятия компании реализуют множество социальных, благотворительных и грантовых программ в поддержку научно-прикладных проектов.

ВСНК и ранее оказывала поддержку культурно-лингвистическим проектам. Например, в 2022 году при поддержке нефтяников учёные разработали и издали пособие для школьников по изучению культуры и языка уникального народа кето. Выпущена также электронная версия эвенкийско-русского словаря «Эведы-лучады турэрук». Авторы проектов стремятся создать условия для возрождения и поддержания эвенкийской культуры и языка. Подобные образовательные программы способствуют развитию у молодёжи этнического самоопределения, сохранению народных традиций.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» поддержала выпуск онлайн-курса по эвенкийскому языку и культуре

Справка. Восточно-Сибирская нефтегазовая компания, дочернее общество НК «Роснефть», ведет разработку Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края. За годы работы в регионе ВСНК реализовало множество социальных, благотворительных и грантовых программ, имеющих прикладное значение для Эвенкии.

Грантовая программа ВСНК действует с 2014 года. За это время нефтяники поддержали 29 научных работ, среди которых проекты по сохранению эвенкийского языка, издание уникального сборника работ эвенкийских мастеров, реконструкция Этнопедагогического центра в п. Тура, разработке первой Красной книги Эвенкии, возрождению исчезающей породы эвенкийской аборигенной лайки и другие. Реализация грантовых программ помогает сохранить уникальную национальную культуру, традиционный уклад и самобытность коренного населения Эвенкии.