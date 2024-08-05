Красноярск, 5 августа, 2024, 14:08 — ИА Регнум. В преддверии Международного дня коренных народов мира в Красноярске прошел Фестиваль северной культуры. Организаторами мероприятия выступили «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и «Востсибнефтегаз» — добывающие предприятия «Роснефти» в Красноярском крае.

Пресс-служба ПАО «Роснефть»

Поддержка коренных народов Севера для сохранения их национальной культуры и традиционного уклада жизни является одним из значимых направлений деятельности «Роснефти» в регионах присутствия. Дочерние предприятия Компании реализуют различные инициативы, направленные на сохранение культурного наследия коренных народов Севера. Содействие в проведении национальных праздников — важная составляющая этой работы.

Яркий национальный праздник состоялся в Красноярске уже во второй раз. На центральной набережной краевого центра собрались местные жители, а также гости из Эвенкии и Таймыра. В ходе мероприятия они могли увидеть выступления этнических творческих коллективов, послушать национальную музыку и пение, посетить традиционный эвенкийский чум и познакомиться с бытом оленеводов-кочевников. На площадке фестиваля развернулась выставка-ярмарка национального искусства, где были представлены предметы традиционной одежды, изделия из оленьего меха, украшения и картины северных народов. Все желающие могли также принять участие в необычных состязаниях по северному многоборью.

Зрелищной частью мероприятия стал конкурс стрит-арта «Сказки Севера». Более 30 профессиональных художников боролись за призы от нефтяников, воплощая с помощью кистей и красок на двухметровых кубических конструкциях древние северные сказания и эпосы. Самые юные гости фестиваля получили возможность разрисовать огромную уличную раскраску с изображениями северной природы, животных и нефтяных месторождений. Выставка под открытым небом будет радовать жителей города до конца лета.

«Востсибнефтегаз» и «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ведут производственную деятельность в Эвенкийском районе Красноярского края, где проживают более 20 коренных национальностей. Предприятия «Роснефти» ежегодно оказывают помощь отдаленным поселкам и родоплеменным общинам, благодаря чему коренные жители сохраняют традиционный уклад жизни.

Справка. «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (Востсибнефтегаз), дочернее общество «Роснефти», ведёт разработку Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения в Эвенкийском районе Красноярского края. Предприятие реализует грантовую программу более 10 лет. Реализация грантовых проектов помогает сохранить уникальную национальную культуру, традиционный уклад и самобытность коренного населения Эвенкии.

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» — совместное предприятие «Роснефти» (оператор) и «Газпром нефти». Владеет лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу пяти лицензионных участков в Эвенкийском районе Красноярского края. Предприятие на регулярной основе оказывает поддержку коренным малочисленным народам — организует спортивные, научные, культурные, волонтерские мероприятия для жителей Эвенкии.