Бузулук, Оренбургская область, 25 июля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Сотрудники компании «Оренбургнефть» (входит в добывающий актив «Роснефти») провели акцию по очистке территории Дендросада в Национальном парке «Бузулукский бор». К экологической инициативе присоединились активисты «Движения первых» и работники парка.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефти» Волонтеры «Роснефти» провели экологическую акцию в национальном парке «Бузулукский бор»

Волонтеры очистили 2 га территории Дендросада от нежелательной растительности, засохших деревьев и бытового мусора. Дендросад ‑ ценный природный объект, сохранивший многолетний труд лесоводов и имеющий большое научное, культурное и просветительское значение. Специалисты изучают приживаемость различных видов, произрастающих на территории национального парка, именно здесь в прошлом столетии было высажено более 250 видов деревьев и кустарников.

Экологическая акция реализована в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», а также национального проекта «Экология».

Специалисты национального парка также рассказали ребятам из «Движения первых» об уникальной флоре и фауне Бузулукского бора, познакомили их с коллекцией редкой для степного региона растительности Дендросада. Волонтеры также увидели особую достопримечательность Бузулукского бора — пару сосен высотой более 30 метров каждая и возрастом 300 и 350 лет. Школьники также приняли участие в викторине на знание правил поведения в лесах и получили полезные памятные сувениры за правильные ответы.

Сотрудники «Оренбургнефти» ежегодно проводят различные экологические акции и проекты в Оренбургской области. Например, в 2023 году при поддержке сотрудников предприятия в Бузулукском бору была проложена новая туристическая тропа, которая была интегрирована в сеть экологических троп Национального парка.

Ответственное отношение к окружающей среде — неотъемлемая часть корпоративной культуры и ключевой принцип деятельности «Роснефти». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства. Дочерние предприятия реализуют ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

«Оренбургнефть» в прошлом году направила на природоохранные и природовосстановительные мероприятия 2,9 млрд рублей и была признана победителем регионального конкурса «Лидер экономики» в номинации «Лидер экологической ответственности».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефти» Волонтеры «Роснефти» провели экологическую акцию в национальном парке «Бузулукский бор»

Справка. Национальный парк «Бузулукский бор» — крупнейший реликтовый лесной массив в степной Евразии возрастом около 10 тыс. лет. Он играет ключевую роль в экологии Среднего Заволжья и Южного Предуралья. Общая площадь Бузулукского бора превышает 106 тыс. га, он расположен на территории Оренбургской и Самарской областей. Парк является центром туристического интереса, его активно посещают не только местные жители, но и туристы из разных регионов страны.