Тюмень, 8 мая, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Сотрудники «РН-Уватнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти») высадили аллею рябин в сквере Гимназистов в Тюмени. Экологическая акция приурочена к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудники «Роснефти» высадили в Тюмени рябиновую аллею

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Компания повышает экологичность производства и минимизирует воздействие на окружающую среду. Компания и ее дочерние общества принимают участие в различных экологических инициативах по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

В посадке рябин приняли участие сотрудники и ветераны предприятия, молодые специалисты, дети нефтяников и учащиеся «РН-класса» школы №25 г. Тюмени. Акция символизирует преемственность поколений и станет вкладом в сохранение исторической памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Экологи предприятия выбрали для посадки деревья с закрытой корневой системой и высотой более двух метров, что создает благоприятные условия для приживаемости растений.