14 марта, 2024, 12:42 — ИА Регнум. 23 февраля, в День защитника Отечества, по всей России стартовал первый отборочный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Уже к началу марта заявки на участие в проекте подали учащиеся и наставники из всех 89 регионов страны. Прием заявок продолжается — заполнить анкету можно на сайте http://зарница. будьвдвижении.рф до 31 марта 2024 года.

Пресс-служба «Движения первых»

«Зарница 2.0» — уникальная военно-патриотическая игра, организованная общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых». Партнеры мероприятия — Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН», Российское общество «Знание», Юнармия, Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС).

Цель «Зарницы 2.0» — воспитать в участниках командный дух и взаимовыручку, привить любовь к своей стране, гордость ее достижениями, а также дать необходимые навыки для жизни, от оказания первой помощи до знаний правил кибербезопасности. Проект будет реализован с использованием самых современных игровых и цифровых технологий: беспилотных летательных аппаратов, наземных дронов, лазертаг — и фаертаг-оборудования.

Всё это сделает игру максимально захватывающей и увлекательной для ребят. Школьники примут участие в военно-тактических и спортивных состязаниях, викторинах на знание истории своей страны, смотрах песни и строя, а также в развернутой образовательной программе.

Мероприятие обещает стать самым масштабным событием для школьников, которое объединит сотни тысяч ребят со всей России. Принять участие в отборе могут школьники от 7 до 17 лет. Они смогут сразиться за победу в трех возрастных группах: младшей (2014–2016 г. р.), средней (2011–2013 г. р.) и старшей (2008–2010 г. р.).

В зависимости от навыков ребята могут выбрать для себя роли бойца: штурмовика, сапера, политрука, топографа, оператора БПЛА, медика или военкора. Самым ответственным и готовым принимать решения предлагается стать командирами отряда.

Игра пройдет в несколько этапов: отборочный школьный, муниципальный, региональный и окружной. В августе состоится большой Всероссийский финал, куда попадут лучшие участники в отрядном и индивидуальном зачете.