Оренбург, 22 февраля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Компания «Оренбургнефть», ключевой добывающий актив «Роснефти» в Поволжье, по итогам 2023 года получила экономический эффект в размере 1,8 млрд рублей благодаря реализации программы повышения производственной эффективности.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Эффект от внедрения инноваций в «Оренбургнефти» составил 1,8 млрд рублей

Повышение эффективности производственных объектов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания проводит системную работу, направленную на внедрение передовых технологических решений и сокращение эксплуатационных затрат предприятий.

Сотрудники «Оренбургнефти» в 2023 году разработали 22 проекта, направленные на повышение производственной эффективности. В частности, на предприятии удалось снизить объём потребления энергоресурсов и операционные затраты на электроэнергию, повысить эксплуатационную надёжность и готовность оборудования, сократить потери и затраты в ходе технологических процессов.

Один из наиболее эффективных проектов — применение гелево-эмульсионного бурового раствора на горизонтальных участках скважины. Новация позволяет увеличить механическую скорость при бурении скважин и сократить её удельную стоимость. Общий экономический эффект от применения технологии в 2023 году — 121 млн рублей.

Также в 2023 году сотрудники предприятия испытали 14 отечественных инновационных технологий в бурении, капитальном ремонте скважин и энергетике.

В числе успешно испытанных и внедрённых технологий — радиальное вскрытие пласта. Технология применяется для интенсификации добычи нефти на тех скважинах, где невозможно провести гидроразрыва пласта (ГРП) из-за близкого расположения пластовых вод. Эффект от одной операции превышает 1,5 млн рублей. Новый подход позволит за пять лет дополнительно добыть более 5 тыс. тонн нефти с каждой скважины.

Ещё одна испытанная и внедрённая на предприятии отечественная технология — микросейсмический мониторинг распространения трещин при гидроразрыве пласта. Технология помогает выбрать оптимальную траекторию бурения горизонтальных скважин на новых участках разработки месторождений, что позволяет исключить геологические осложнения при дальнейшем проведении ГРП и получить максимально возможный дебит на скважинах.

Справка. АО «Оренбургнефть», дочернее общество НК «Роснефть», ведёт геологоразведочные работы на 28 лицензионных участках, расположенных на территории Оренбургской и Самарской областей. Накопленная добыча — более 456 млн тонн.