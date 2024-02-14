Самара, 14 февраля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Волонтёры самарской группы предприятий НК «Роснефть» присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любовью», которая приурочена к Году семьи в России и Международному дню дарения книг. Активисты передали порядка 1,5 тысяч новых книг воспитанникам и подопечным детских учреждений и социальных организаций Самарской области и Донецкой Народной Республики.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» подарили книги детям из ДНР и Самарской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи. Такое решение принято для сохранения и защиты традиционных семейных ценностей.

Сказки и приключенческие романы, журналы и комиксы, научно-популярная литература, энциклопедии и словари, раскраски и головоломки, а также новые пособия для чтения и развития навыков устной речи у детей нефтяники передали в дом культуры «Мир» (с. Утевка Нефтегорского района), организацию инвалидов-колясочников «Виктория» (г. Сызрань), школу-интернат №136 для детей с ограниченными возможностями здоровья (г. Самара), общественной организации «Здоровое детство», а также в детские реабилитационные учреждения Донецкой Народной Республики.

Волонтерство — важный элемент корпоративной культуры «Роснефти». В компании реализуется волонтерская программа «Платформа добрых дел», в рамках которой сотрудники участвуют в различных социально-гуманитарных, историко-культурных и экологических мероприятиях.

Сотрудники Куйбышевского, Новокуйбышевского и Сызранского нефтеперерабатывающих заводов, Новокуйбышевской нефтехимической компании и нефтегазодобывающего предприятия «Самаранефтегаз» ежегодно участвуют в благотворительной инициативе «Дарите книги с любовью».

Справка. Самарская область — один из ключевых регионов деятельности НК «Роснефть». Предприятия самарской группы являются примером организаций высокой социальной эффективности, реализуют общественно значимые и благотворительные проекты в регионе, развивают волонтёрское движение, активными участниками которого становятся работники компании и жители Самарской области.