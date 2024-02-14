Оренбург, 14 февраля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Компания «Оренбургнефть» (добывающий актив «Роснефти») организовала круглый стол «Наука быть первыми». В мероприятии приняли участие сотрудники предприятия и корпоративного научного института, активисты «Движения первых», а также представители вузов-партнеров и профильных колледжей Приволжского федерального округа.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Оренбургнефть» провела круглый стол с учреждениями образования Приволжья

Участники круглого стола обсудили пути дальнейшего сотрудничества в реализации образовательных и научных проектов. В ходе мероприятия специалисты «Оренбургнефти» рассказали о том, как предприятие добивается высоких результатов за счет применения новых подходов в инновационной, производственной и учебной деятельности. В свою очередь, студенты и преподаватели профильных вузов и колледжей представили собственные проектные разработки для нефтегазовой отрасли и рассказали об участии студентов в научно-технических конференциях «Оренбургнефти» и совместной научной работе.

Совместная работа компании, образовательных учреждений и «Движения первых» направлена на воспитание молодых людей с активной общественной позицией, способных выдвигать и внедрять прогрессивные творческие идеи. В ходе мероприятий участники знакомятся с особенностями работы нефтегазовой отрасли, что помогает им в будущем более осознанно подходить к выбору профессии.

Справка. АО «Оренбургнефть» — один из крупнейших добывающих активов «Роснефти» в Приволжском федеральном округе. Производственные объекты расположены в Оренбургской и Самарской областях. За 60 лет производственной деятельности предприятие добыло более 450 млн тонн нефти и более 35 млрд кв. м газа.

Общероссийское объединение детей и молодежи «Движение первых» основано в 2022 году при поддержке президента Российской Федерации для обеспечения интересной среды и равных возможностей, содействия воспитанию и профессиональной ориентации, всестороннего развития и самореализации подрастающего поколения.

Посещение научных центров и производственных предприятий «Роснефти» студентами в рамках проектов «Движение первых» способствует формированию мировоззрения и становления личности, позволяет расставлять приоритеты на основе полученных знаний и навыков, развивать интерес к учёбе и прикладной науке.