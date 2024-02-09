Уфа, 9 февраля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Научный институт «Роснефти» в Уфе организовал профориентационное мероприятие для школьников, участников российского движения детей и молодежи «Движение первых». В рамках федерального проекта «В гостях у ученого» более 80 уфимских ребят познакомились с современными роботизированными комплексами в нефтегазовой области, технологиями 3D-печати, дополненной и виртуальной реальности.

ПАО «НК «Роснефть» Уфимские школьники посетили научный институт «Роснефти»

На примере пилотных проектов автоматизации и роботизации ремонта электропогружных установок и насосно-компрессорных труб специалисты института продемонстрировали юным гостям как роботизированные решения облегчают труд нефтяников. Промышленные «роботы» используются для замены тяжелого или монотонного ручного труда, значительно повышая эффективность производственных процессов.

Особый интерес у школьников вызвал процесс изготовления деталей на 3D-принтере. С помощью аддитивных технологий в компании создают различные элементы оборудования - детали электродвигателей, корпуса, крышки и кронштейны технологических установок, шестерни и другие детали. В зависимости от размера и сложности деталь может печататься от нескольких минут до нескольких суток. В качестве памятных сувениров детям подарили изготовленные изделия.

Школьники также получили уникальную возможность увидеть нефтяное оборудование и протекающие в нем процессы с помощью специальных AR-очков. Технологии дополненной и виртуальной реальности применяют в «Роснефти» для обучения и работы специалистов. Например, геодезист, надев очки дополненной реальности, может увидеть координаты местности и параметры конструкций. Специалисты с помощью таких технологий учатся выполнять работы на сложном оборудовании, а проектировщики - разрабатывать план помещения. Чтобы цифровой объект полностью соответствовал оригиналу, сначала AR-разработчики выезжают на производственные объекты, изучают технические документы, проводят съёмки и только потом создают 3D-модели.

Будущие студенты с большим интересом задавали вопросы о перспективных профессиях в нефтяной отрасли. Специалисты института рассказали о девяти корпоративных кафедрах «Роснефти» в ведущих вузах Башкортостана — Уфимском университете науки и технологий и Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Студенты имеют возможность пройти практику и стажировку в научном институте компании и впоследствии присоединиться к коллективу высококвалифицированных специалистов «Роснефти».

Вовлечение молодежи в научно-техническую деятельность, популяризация науки и технологий — основные цели масштабного образовательного проекта «В гостях у ученого». Экскурсия на производственные объекты в рамках проекта поможет студентам и школьникам расставить приоритеты на основе полученных знаний и сделать более осознанный выбор в пользу будущей профессии.

Справка. «Движение первых» — общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, которое содействует воспитанию детей, их профессиональной ориентации, создает равные возможности для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи. Отделения движения открыты в каждом регионе страны.