Археологические отряды научного института компании в Самаре в течение 2023 года обнаружили 16 новых памятников археологии на территории Самарской и Оренбургской областей и провели мероприятия по обеспечению их сохранности.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» обнаружила 16 новых памятников археологии

В 2023 году археологи обследовали 239 земельных участков, отведенных под хозяйственное освоение АО «Самаранефтегаз» и АО «Оренбургнефть» (добывающие активы компании).

На территориях, где проводились работы, обнаружены 45 объектов культурного наследия, из них 16 — новые, ранее не зафиксированные, памятники археологии: восемь курганных могильников и восемь одиночных курганов.

Также специалистами института были уточнены границы ранее выявленных объектов культурного наследия: селищ Найденное Озеро I (впервые выявлено в 1979 г.) и Съезжее I (впервые выявлено в 1988 г.) в Самарской области, а также курганного могильника у с. Савельевка в Оренбургской области.

В ходе разведочных работ археологи извлекли артефакты срубной культуры, которая существовала в эпоху позднего бронзового века (XVIII–XII века до нашей эры). Находки переданы в Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина.

По итогам обследований, проведенных специалистами института, исторические карты Урала и Поволжья пополнились новыми объектами археологии.

«Роснефть» заботится о сохранении исторического и культурного наследия и, в соответствии с законодательством РФ, проводит археологические работы при проведении любых земляных работ.