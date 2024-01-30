Специалисты научного института компании в Самаре опубликовали книгу «Нефтегазоносные пласты Оренбургской области». Это фундаментальная работа, которая освещает основные аспекты геологического строения и формирования нефтегазоносных пластов региона.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» опубликовала книгу о геологии Оренбургской области

Таким образом учёные продолжили обширную работу по описанию геологии нефтегазоносных пластов Волго-Уральского региона. Ранее авторский коллектив института опубликовал аналогичный труд, посвященный геологии нефти и газа Самарской области — «Нефтегазоносные пласты Самарской области».

В книгах представлены общие сведения о сейсморазведке, литологии, геолого-геофизической характеристике, а также величине начальных геологических запасов залежей нефти, свободного газа, газа газовых шапок и конденсата на территории Оренбургской и Самарской областей.

Издания станут отличным учебным пособием для студентов профильных вузов, а также молодых специалистов предприятий нефтяной отрасли.