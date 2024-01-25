«Самотлорнефтегаз», добывающий актив «Роснефти», открыл лабораторию геопространственных технологий на базе Нижневартовского строительного колледжа. Проект реализован в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между компанией и правительством ХМАО-Югры.

Департамент информации и рекламы ПАО «НК «Роснефть» «Самотлорнефтегаз» повышает качество технического образования в Югре

Учебная лаборатория укомплектована современными приборами, которые используются при выполнении инженерных изысканий и топографических съёмок для проектирования и строительства крупных инфраструктурных сооружений различного назначения, в том числе производственных объектов на месторождениях. В перечне оборудования — геодезические приёмники с контроллером, роботизированные тахеометры, лазерные сканеры, цифровые нивелиры, работа которых построена на использовании возможности глобальных навигационных спутниковых систем.

Комплекс технологических новшеств позволяет проводить занятия для студентов не только в лаборатории, но и в полевых условиях. В новой лаборатории занимаются студенты 1-4-х курсов с охватом до 100 человек в неделю.

Также благодаря поддержке «Самотлорнефтегаза» в Советском политехническом колледже в 2023 году первыми в Югре начали обучать внешних операторов по управлению аэрокомплексами, которые высоко востребованы для решения производственных задач в топливно-энергетическом секторе, строительстве и сельском хозяйстве. На Самотлоре такая техника, оснащённая видеокамерами высокого разрешения и тепловизорами, используется с 2011 года для воздушного мониторинга целостности промышленной инфраструктуры.

Справка. «Самотлорнефтегаз» — один из ключевых добывающих предприятий «Роснефти», ведущее разработку крупнейшего в России Самотлорского месторождения (расположено в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре). Предприятие входит в число самых крупных работодателей региона и заинтересовано в подготовке высококвалифицированных специалистов в отрасль.

«Самотлорнефтегаз» активно создает и наполняет современные лабораторные комплексы в учебных заведениях, с которыми поддерживает партнёрские отношения в рамках реализации корпоративной системы «Школа-вуз-предприятие».

Ранее в Нижневартовском филиале Тюменского индустриального университета открыт компьютерный кабинет с интерактивным имитатором освоения и эксплуатации скважин. Оснащены лаборатории по физико-химическому исследованию нефти и газа, а также по электротехнике и электронике. Для Нефтяного института приобретены симуляционный тренажёр технологической установки первичной переработки нефти для специальности «Переработка нефти и газа».

Также в рамках соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и правительством Югры «Самотлорнефтегаз» способствует подготовке квалифицированных кадров для профессиональных учебных заведений региона.

За последние 5 лет более 1,9 тыс студентов прошли практику на производственных объектах предприятия. За тот же более 430 выпускников вузов и ссузов трудоустроились в «Самотлорнефтегаз».