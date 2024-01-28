Обвинения журналистки Ксении Собчак в доносительстве президенту России Владимиру Путину о «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой опроверг кинорежиссер, народный артист России Никита Михалков 28 января в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Голая вечеринка

Михалков отметил, что возможность встречаться с российским лидером ему выпадает нечасто. На этих встречах, по словам Михалкова, есть «более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе «Мутабор».

Михалков также отметил бесстрашие Собчак, принявшей участие в скандальной вечеринке.

«В отличие от Вас филёрство — не мой конёк, и поэтому для того, чтобы узнать автора упоминаемой Вами статьи, советую Вам направить запрос в соответствующие органы», — добавил кинорежиссер.

Михалков ответил на заявление Собчак, которая в своём Telegram-канале обвинила кинорежиссёра в том, что это якобы именно он рассказал Путину о скандальной «голой вечеринке» и показал президенту России видеозапись с мероприятия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявления участников «голой вечеринки» о том, что мероприятие было закрытым, указала, что организаторы мероприятия сами пригласили прессу и активно давали интервью журналистам на этом мероприятии.