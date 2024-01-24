Компания «РН-Няганьнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий актив «Роснефти», в 2023 году восполнила запасы на 105%. Суммарный прирост извлекаемых запасов предприятия составил 6,4 млн тонн нефтяного эквивалента.

Департамент информации и рекламы ПАО «НК «Роснефть» «РН-Няганьнефтегаз» в 2023 году восполнил запасы нефти на 105%

Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов стратегии развития «Роснефти». Компания взяла на себя обязательства восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.

Специалисты предприятия совместно с научными институтами «Роснефти» активно разрабатывают и внедряют эффективные методы освоения запасов Тюменской свиты. Программа разработки включает бурение, отбор керна и пластовых флюидов из поисково-оценочных и разведочных скважин, выполнение геофизических исследований с применением высокотехнологичного оборудования.

В «РН-Няганьнефтегаз» началась работа по построению полномасштабной фациальной модели на Каменном лицензионном участке. Это поможет специалистам провести ранжирование участков по геологическим свойствам, а также определить направления дальнейшей разработки недр. В планах 2024 года обеспечить восполнение запасов углеводородного сырья на уровне 100% и выше. Новым драйвером прироста запасов должны стать ресурсы Назымского лицензионного участка, на котором в 2024 году запланирована активная программа испытаний разведочных скважин.

Нефть месторождений «РН-Няганьнефтегаза» считается одной из лучших по своим характеристикам в Западной Сибири. Она легкая, отличается низким содержанием серы и парафина.

Справка. «РН-Няганьнефтегаз» — основное нефтедобывающее предприятие на территории города Нягани. Предприятие ведет промышленную эксплуатацию Красноленинского свода месторождений на трех лицензионных участках, которые расположены на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.