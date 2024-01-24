«РН-Няганьнефтегаз» в 2023 году восполнил запасы нефти на 105%
Компания «РН-Няганьнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий актив «Роснефти», в 2023 году восполнила запасы на 105%. Суммарный прирост извлекаемых запасов предприятия составил 6,4 млн тонн нефтяного эквивалента.
Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов стратегии развития «Роснефти». Компания взяла на себя обязательства восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.
Специалисты предприятия совместно с научными институтами «Роснефти» активно разрабатывают и внедряют эффективные методы освоения запасов Тюменской свиты. Программа разработки включает бурение, отбор керна и пластовых флюидов из поисково-оценочных и разведочных скважин, выполнение геофизических исследований с применением высокотехнологичного оборудования.
В «РН-Няганьнефтегаз» началась работа по построению полномасштабной фациальной модели на Каменном лицензионном участке. Это поможет специалистам провести ранжирование участков по геологическим свойствам, а также определить направления дальнейшей разработки недр. В планах 2024 года обеспечить восполнение запасов углеводородного сырья на уровне 100% и выше. Новым драйвером прироста запасов должны стать ресурсы Назымского лицензионного участка, на котором в 2024 году запланирована активная программа испытаний разведочных скважин.
Нефть месторождений «РН-Няганьнефтегаза» считается одной из лучших по своим характеристикам в Западной Сибири. Она легкая, отличается низким содержанием серы и парафина.
Справка. «РН-Няганьнефтегаз» — основное нефтедобывающее предприятие на территории города Нягани. Предприятие ведет промышленную эксплуатацию Красноленинского свода месторождений на трех лицензионных участках, которые расположены на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.