Куйбышевский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») провел техническое перевооружение вакуумных блоков установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-3,0 (АВТ-4) и ЭЛОУ-АВТ-3,5 (АВТ-5).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Куйбышевский НПЗ модернизировал установки первичной переработки нефти

Модернизация мощностей НПЗ — одна из приоритетных задач стратегии «Роснефть — 2030» и часть масштабной инвестиционной программы, которая направлена на увеличение глубины и объемов переработки, повышение операционной эффективности, экологической и промышленной безопасности. «Роснефть» уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Комбинированные установки АВТ обеспечивают проведение процессов обессоливания и обезвоживания нефти, а также первичное разделение углеводородной смеси на фракции.

В ходе работ на установках было смонтировано современное оборудование, благодаря которому будет существенно увеличен отбор целевых фракций. Это позволит обеспечить сырьем строящуюся на Куйбышевском НПЗ установку гидроочистки вакуумного газойля.

Справка. Куйбышевский НПЗ, дочернее общество НК «Роснефть», является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в Самарской области.

Проектная мощность предприятия составляет 6,7 млн тонн нефти в год. Завод специализируется на выпуске высококачественного моторного топлива экологического стандарта «Евро-5». На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе реализуется корпоративная программа масштабной модернизации производства. Цель модернизации — увеличение глубины переработки нефти, выхода светлых нефтепродуктов, производства моторных топлив стандарта «Евро-5».