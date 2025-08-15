Не менее десяти человек, в том числе ребёнок, пострадали при атаке вражеского беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на многоквартирный жилой дом по улице Союзной в Курске. Не обошлось без жертв. На месте погибла 45-летняя женщина, сообщил в Telegram-канале 15 августа врио губернатора региона Александр Хинштейн, побывавший на месте трагедии. Таким известием ознаменован новый, 1268-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Хинштейн отмечал, что после удара украинского беспилотника загорелись четыре верхних этажа многоэтажного дома в Железнодорожном районе Курска. Также взрывной волной выбиты стёкла в соседних домах и школе.

«Специалисты также определят, подлежит ли пострадавший дом восстановлению. Если да, то будем его ремонтировать. На это время разместим людей в пункт временного размещения (ПВР) или компенсируем аренду жилья», — пояснил врио главы региона.

Массовой атаке дронов в ночь на 15 августа подверглась Самарская область. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, уничтожены, по предварительным данным, 13 вражеских беспилотников. На момент написания новости угроза БПЛА в регионе сохранялась, на всей территории области введён режим «Ковёр», закрыто воздушное пространство. Также в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.

С беспилотниками боролись и в Ростовской области. О том, что наши военные отразили ночную атаку БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. По его оперативным данным, никто из людей не пострадал.

Дроновая тревога объявлялась на всей территории освобождённой части Запорожской области. Как сообщил в Telegram-канале глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, зафиксирован пролёт большого количества вражеских дронов по направлению на юг и юго-восток.

«Особое внимание: Токмак, Мелитополь, Приморск и Бердянск. Также опасность для Херсонской области и ЛДНР», — подчеркнул общественный деятель.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник считает увеличение числа ударов по гражданским объектам одним из трёх вариантов провокаций ВСУ перед встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.

«Ежесуточно примерно 450 ударов по гражданским объектам вдоль линии боевого соприкосновения, а количество населённых пунктов, по которым наносятся удары, выросло почти в два раза. Киев демонстрирует несогласие с урегулированием конфликта политико-дипломатически, что проявляется в росте числа обстрелов», — подчеркнул дипломат.

По словам Мирошника, власти Киева формально говорят о мире, но своими действиями подтверждают готовность к продолжению кровопролития — они не настроены ни на какое мирное урегулирование.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.