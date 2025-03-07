В преддверии 8 Марта ИА Регнум рассказывает о самых обаятельных и влиятельных женщинах России. Сегодня мы напоминаем об их достижениях и говорим спасибо за то, что они делают нашу жизнь ярче, интереснее и лучше.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко/Roman Denisov/Global Look Press/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева Татьяна Бакальчук, Мария Шарапова, Алина Загитова

Татьяна Бакальчук — основательница крупнейшего в России онлайн-ритейлера Wildberries. Её история показывает, как небольшой бизнес может превратиться в крупнейший в России интернет-магазин, повлиявший на онлайн-торговлю.

Мария Шарапова — одна из самых известных теннисисток мира, пятикратная победительница турниров Большого шлема. Её карьера — это не только спортивные достижения, но и успешный бизнес. Также она основала фонд, который оказывает поддержку пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Награждена двумя медалями «За заслуги перед Отечеством» за высокие достижения в области физической культуры и спорта.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию, вторая в мировой истории фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в этом виде спорта. Стала первой фигуристкой в мире, которая исполнила все прыжковые элементы во второй половине программы. После этого было введено «Правило Загитовой», которое ограничивает количество баллов за прыжковые элементы.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров Алина Загитова

Александра Трусова — фигуристка, известная своими уникальными прыжками и новаторским подходом к катанию. Обладает четырьмя мировыми рекордами по набранным баллам на соревнованиях среди взрослых и шестью — среди юниоров. Её смелость и стремление к совершенству вдохновляют новое поколение спортсменов.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева Александра Трусова.

Елена Лядова — одна из самых востребованных актрис российского кино и театра, а также самая титулованная. У нее три премии «Ника» и столько же премий «Золотой орел». Кроме того, она получила приз Московского кинофестиваля за лучшую женскую роль и премию «ТЭФИ» (2016). Актриса снялась более чем в 40 фильмах и сериалах.

Софья Сандурская/ТАСС Елена Лядова

Ирина Нахова — художница, представляющая направление — московский концептуализм. Её работы стали важной частью современного искусства, а инсталляции и картины исследуют сложные темы, заставляя зрителей задуматься о мире вокруг. Она одной из первых начала создавать инсталляции в СССР. Стала первой российской художницей, представлявшей Россию на Венецианской биеннале в 2015 году. Работы Наховой находятся в коллекции Tate Modern и представлены в Государственной Третьяковской галерее.

Domenico Stinellis/AP/TASS Ирина Нахова

Таус Махачева — современная художница, чьи перформансы и видеоарт получили международное признание. Её работы часто затрагивают темы идентичности, традиций и социальных изменений. Получила премию Кандинского в 2016 году за проект «Без названия 2».

Артем Геодакян/ТАСС Таус Махачева

Ольга Чернышёва — художница, работы которой сочетают в себе документальность и художественный вымысел. Её проекты исследуют повседневную жизнь, превращая обыденное в искусство. Одна из самых востребованных российских художниц на Западе. Дважды участвовала в Ливерпульской биеннале, и в специальной программе 55-й Венецианской биеннале. Финалист Всероссийского конкурса в области современного искусства «Инновация».

Garagemca Ольга Чернышева

Вера Серганова — советский и американский математик. В 1986 году получила степень доктора физико-математических наук. Специализируется на теории представлений супералгебр Ли. В 2017 году её избрали почетным членом Американской академии искусств и наук.

George Bergman Вера Серганова

Кристина Квашнина — физик, занимается и теорией, и практикой, что является редкостью для ученого. В 2019 году выиграла мегагрант в размере 90 млн рублей. Она потратила деньги на создание на химфаке МГУ новой лаборатории. При этом решила не закупать оборудование за границей, а собрать его в России.

Александра Кучерова / пресс-служба химического факультета МГУ Кристина Квашнина

Эти женщины — яркие примеры того, как талант, трудолюбие и смелость могут изменить мир. Их истории вдохновляют и напоминают, что влияние — это не только власть, но и способность вдохновлять других.