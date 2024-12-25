В Москве в кинотеатре «Октябрь» вечером 24 декабря состоялась премьера фильма «Финист. Первый богатырь». Сказка является приквелом популярной франшизы «Последний богатырь».

В широкий прокат фильм выйдет 1 января 2025 года. В центре сюжета — Финист, который вместе со своим помощником Мелехой и молодой Бабой Ягой отправляется в непростое путешествие в загадочные земли Востока. Герою предстоит на собственном опыте понять важную истину: один в поле не воин

Артем Геодакян/ТАСС

«Мне нравится это столкновение двух миров, оно было и в «Последнем богатыре», когда наш мир столкнулся со старорусским. Здесь уже столкновение с восточным миром. Мой герой, например, не знает о существовании некоторых фруктов или о восточном характере, не знает о восточной хитрости. Богатыри же обычно с достаточно открытой русской душой, в чём-то даже простодушны», — рассказал журналистам исполнитель главной роли, актёр Кирилл Зайцев.

Артем Геодакян/ТАСС Актер Сергей Гармаш

Артем Геодакян/ТАСС Актер Михаил Богдасаров и актриса Кристина Вайнас

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС ктриса Екатерина Елисеева

Бабу Ягу во вселенной «Последнего богатыря» сыграла Елена Яковлева, её можно увидеть и на постере «Финиста». Поль помолодевшей русской колдуньи сыграла Юлия Пересильд. На премьере артиска рассказала, что получила удовольстве от своей роли, а сцену скачек Бабы Яги на верблюде назвала одной из самых весёлых в своей жизни. Стоит отметить, что для выбора верблюда Джамала прошёл настоящий кастинг, а вот озвучил его Павел Прилучный.

Артем Геодакян/ТАСС Актер Павел Прилучный, его жена Зепюр Брутян и сын

Артем Геодакян/ТАСС Актер Федор Гамалея

Артем Геодакян/ТАСС Дизайнер Дмитрий Логинов и актриса Юлия Пересильд

Со сцены кинотеатра «Октября» генеральный продюсер «Финиста» Эдуард Илоян поздравил собравшихся не только с премьерой, но и с 10-летием с начала выпуска полнометражных фильмов студии Yellow, Black and White.

14 декабря создатели сказки про Финиста рассказали, что уже планируют продолжение. По их словам, есть желание снять ещё как минимум две истории про Финиста в исполнении Кирилла Зайцева и его команду — оруженосца Мелеху (Сергей Лавыгин) и Бабу-ягу (Юлия Пересильд и Елена Яковлева).