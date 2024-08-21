Global Look Press/Li Xin/XinHua

В среду, 21 августа, в Пекине открылась Всемирная конференция робототехники — 2024.

Власти Китая проводят подобные конференции с 2015 года. В этом году главными звёздами стали роботы-гуманоиды, с трудом отличимые от человека.

Global Look Press/Li Xin/XinHua

Global Look Press/Ren Chao/XinHua

Global Look Press/Jin Liwang/XinHua

Global Look Press/Li Xin/XinHua

Свою продукцию презентуют 169 компаний из Китая, США, Японии, Швейцарии, Германии и других стран мира. Зрители смогут увидеть более 6 тысяч связанных с робототехникой инновационных продуктов. Как заявляют организаторы, на конференции представлены роботы из различных сфер — от медицины до сферы услуг.

EPA/MARK R. CRISTINO/TASS

EPA/MARK R. CRISTINO/TASS

РИА Новости/Лидия Станченко

РИА Новости/Лидия Станченко

Andy Wong/AP/TASS

Конференция продлится до 25 августа.