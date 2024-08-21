Совсем как люди. В Китае стартовала Всемирная конференция робототехники
21 августа 2024
Global Look Press/Li Xin/XinHua
В среду, 21 августа, в Пекине открылась Всемирная конференция робототехники — 2024.
Власти Китая проводят подобные конференции с 2015 года. В этом году главными звёздами стали роботы-гуманоиды, с трудом отличимые от человека.
Global Look Press/Li Xin/XinHua
Global Look Press/Ren Chao/XinHua
Global Look Press/Jin Liwang/XinHua
Global Look Press/Li Xin/XinHua
Свою продукцию презентуют 169 компаний из Китая, США, Японии, Швейцарии, Германии и других стран мира. Зрители смогут увидеть более 6 тысяч связанных с робототехникой инновационных продуктов. Как заявляют организаторы, на конференции представлены роботы из различных сфер — от медицины до сферы услуг.
EPA/MARK R. CRISTINO/TASS
EPA/MARK R. CRISTINO/TASS
РИА Новости/Лидия Станченко
РИА Новости/Лидия Станченко
Andy Wong/AP/TASS
Конференция продлится до 25 августа.