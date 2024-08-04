В Ночном забеге в Москве приняли участие 8888 человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Дистанция Ночного забега составила 10 километров, его участниками стали 8888 человек. Маршрут проходил по территории «Лужников», а также по Лужнецкой и Фрунзенской набережным.

Максим Блинов/РИА новости

Максим Блинов/РИА новости

«Нынешний беговой сезон отличается своей насыщенностью. Только с апреля по июль в Москве состоялось более 10 крупных стартов», — отметил Собянин.

Максим Блинов/РИА новости

Ночной забег — единственный массовый забег в Москве, который проводят после захода солнца. С дистанции открываются виды на здания президиума Российской академии наук, Национального центра управления обороной Российской Федерации, а также Андреевский мост.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Беговой сезон в столице стартовал 7 апреля. В этот день прошёл пятикилометровый забег «Апрель», проходящий через «Лужники», аллею Славы, Новолужнецкий проезд и Лужнецкую набережную. В этом году поучаствовали 6107 человек, при этом количество женщин, пробежавших его, почти совпадало с количеством мужчин (2903 и 3167 человек).

Максим Блинов/РИА новости

В этом году в столице уже состоялись несколько других спортивных мероприятий и этап 11-го забега «Зелёный марафон», а также крупнейший забег России на дистанции 21,1 километра — Московский полумарафон, участниками которого стали 20 тысяч человек. Самым возрастным участником Московского полумарафона стал 82-летний Виктор Черныш.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Также одним из самых массовых забегов стал московский этап Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». В этом году в нем приняли участие более 25 тысяч человек. Среди участников можно встретить известных личностей. Например, дистанцию 4,2 километра пробежали два действующих космонавта — Константин Борисов и Сергей Корсаков.