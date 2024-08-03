Со 2 по 4 августа на ВДНХ проходит первый Международный фестиваль национальных видов конного искусства. Соревнования впервые состоятся в России под эгидой Всемирной федерации стрельбы из лука — World Horseback archery federation.

РИА Новости/Владимир Вяткин

Участниками фестиваля станут представители России, Турции, Пакистана, Ирана, Южной Кореи, Индонезии, Кувейта, Малайзии. Соревнования пройдут в формате древних японских турниров «Могу» и «Масахи».

РИА Новости/Владимир Вяткин

РИА Новости/Владимир Вяткин

«Могу» является традиционной японской игрой, в которой всадник тащит за собой мяч, наполненный соломой, а другой всадник следует за ним, пытаясь попасть в мяч тупой стрелой, наконечник которой окрашен краской.

РИА Новости/Владимир Вяткин

РИА Новости/Владимир Вяткини

РИА Новости/Владимир Вяткин

«Масахи» представляет собой искусство конной стрельбы из лука, которое относится к корю — традиционным боевым искусствам Японии. Протяжённость дорожек для «Масахи» составляет 128 м, ширина — приблизительно два м. Слева от дорожки располагаются три деревянные мишени в форме квадратов со стороной около 50 см. Перечисленные виды конной стрельбы из лука ЮНЕСКО признала частью мирового наследия.

РИА Новости/Владимир Вяткин

Церемония открытия международных соревнований по конной стрельбе из лука состоится 3 августа в 14:10 на ВДНХ. В этот же день пройдут соревнования с мячом, турнир с мишенями на стойках назначен на 4 августа.

С 22 по 24 августа в Москве состоится чемпионат мира по джигитовке. В нём примут участие всадники из России, Казахстана, Белоруссии, Монголии, Палестины, Пакистана, Турции и других стран. Фестиваль завершится 25 августа, в этот день на ВДНХ организуют отборочные соревнования по детской джигитовке.