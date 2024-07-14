13 июля в американском городе Батлере в штате Пенсильвания было совершено покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, который намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Это произошло во время его выступления на митинге сторонников. Пуля прошла мимо, задев лишь ухо политика.

TASS/AP Photo/Evan Vucci

На кадрах, которые облетели все мировые СМИ, видно, как во время своей речи Трамп повернул голову, в этот момент раздался выстрел. После этого экс-президент схватился за ухо и нагнулся. Затем охранники подбежали к нему, чтобы закрыть от пуль.

Спустя некоторое время агенты Секретной службы увели Трампа с трибуны под аплодисменты зрителей.

TASS /AP Photo/Gene J. Puskar

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TASS/AP Photo/Evan Vucci

Позднее газета The New York Times опубликовала фото, на котором, как утверждается, виден след от пули, пролетевшей мимо Трампа.

Кто стрелял?

Подозреваемого в стрельбе ликвидировали, на месте происшествия нашли винтовку типа AR. ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.

TASS /AP Photo/Evan Vucc

TASS/AP Photo/Evan Vucci

TASS/AP Photo/Evan Vucci

При этом очевидец рассказал, что присутствовавшие на предвыборном митинге Трампа сотрудники полиции проигнорировали информацию о стрелке. Он заявил, что заметил подозрительного человека с оружием ещё до покушения и решил сообщить об этом полицейским, однако те никак не отреагировали на его слова. Он признал, что сотрудники Секретной службы США могли не заметить занявшего хорошую для стрельбы позицию мужчину с оружием из-за наклона крыши, однако задался вопросом, почему Секретная служба находилась не на всех крышах зданий, которых в том районе было немного.

TASS /AP Photo/Gene J. Puskar

TASS/AP Photo/Evan Vucci

TASS /AP Photo/Gene J. Puskar

Онлайн-таблоид TMZ 14 июля опубликовал видео с предполагаемым преступником, стрелявшим в Трампа на предвыборном митинге. На нём запечатлено, как молодой человек с длинными волосами в серой рубашке и брюках лежит на животе с винтовкой на крыше здания, целясь в Трампа, после чего начинает огонь.

Последствия

В результате стрельбы один из зрителей погиб и ещё двое получили ранения. В их числе ― племянник Ронни Джексона, члена палаты представителей Конгресса США от Техаса и экс-врача Трампа. Пуля попала ему в шею.

Предвыборный штаб Трампа после покушения усилил вооружённую охрану на своих объектах, а также попросил сотрудников в Вашингтоне и Уэст-Палм-Бич не приходить 14 июля в офис. В штабе также попросили их не комментировать покушение.

TASS/AP Photo/Evan Vucci

Выборы президента США

Трамп, комментируя совершённое на него покушение, заявил в своём обращении, что с нетерпением ожидает возможности выступить на съезде Республиканской партии, который пройдёт с 15 по 18 июля в городе Милуоки (штат Висконсин). Ожидается, что съезд официально выдвинет его кандидатом в президенты от республиканцев.

По словам конгрессмена-республиканца Деррика ван Ордена, переживший покушение Трамп победит на выборах. Издание Politico отметило, что другие представители Республиканской партии тоже считают, что это происшествие значительно повлияет на шансы экс-президента победить на выборах 5 ноября.

Реакция в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после многочисленных попыток устранить Трампа с политической арены было очевидно, что его жизнь находится в опасности. Он обратил внимание на то, что политическая система США такова, что не раз в истории преподносила всему миру примеры насилия внутри страны — были неоднократные случаи ранений и убийств американских президентов.

Также представитель Кремля заявил, что Россия всегда осуждала любое проявление насилия. Он добавил, что Москва выражает соболезнования семье погибшего, а также желает выздоровления всем пострадавшим.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что для внутриполитической жизни США покушения на жизнь президентов уже стали традицией. Также она обратила внимание, что США довели демократию до суицидального состояния, и подчеркнула, что угроза американской демократии находится внутри страны, а не вовне.

Сам Трамп отметил, что продолжит бороться, и поблагодарил всех, кто его поддержал.