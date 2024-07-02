Лучшие на экране. В Москве вручили кинопремию «Ника»
В понедельник, 1 июля, в театре «Маска» в Москве состоялась торжественная XXXVII церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника».
Российская Академия кинематографических искусств раздала профессиональные призы за достижения в киноиндустрии за 2022–2023 годы. Награды вручили в 16 номинациях.
Лучшим игровым фильмом признана картина Сергея Урсуляка «Праведник». Урсуляк также получил приз как лучший режиссёр, а исполнивший главную роль в фильме Александр Яценко назван лучшим актёром.
В категории «Лучшая женская роль» победа разделена между Юлией Снигирь («За нас с вами») и Юлией Пересильд («Вызов»).
Приз за лучший сценарий получил Андрей Смирнов — за фильм «За нас с вами».
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт удостоен премии «Ника» посмертно. Об этом со сцены рассказал актёр Леонид Ярмольник. По словам артиста, два года назад совет «Ники» принял решение вручить премию в номинации за «Честь и достоинство» Александру Ширвиндту.
«Именно он меня научил быть и артистом, и человеком», — сказал лауреат Госпремии России, трёхкратный обладатель «Ники» Ярмольник.