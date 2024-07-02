В понедельник, 1 июля, в театре «Маска» в Москве состоялась торжественная XXXVII церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника».

Сергей Карпухин/ТАСС
Актрисы Юлия Пересильд и Юлия Снигирь

Российская Академия кинематографических искусств раздала профессиональные призы за достижения в киноиндустрии за 2022–2023 годы. Награды вручили в 16 номинациях.

Сергей Карпухин/ТАСС
Актер Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян
Сергей Карпухин/ТАСС
Актеры Лев Зулькарнаев и Анна Пересильд
РИА Новости/Кирилл Каллиников
РИА Новости/Кирилл Каллиников
Режиссер Жора Крыжовников и его жена, актриса Ольга Долматовская

Лучшим игровым фильмом признана картина Сергея Урсуляка «Праведник». Урсуляк также получил приз как лучший режиссёр, а исполнивший главную роль в фильме Александр Яценко назван лучшим актёром.

РИА Новости/Кирилл Каллиников
Певица Анна Калашникова
РИА Новости/Кирилл Каллиников
Актер Леон Кемстач с мамой Лаурой
Сергей Карпухин/ТАСС
Актер Александр Яценко
РИА Новости/Кирилл Каллиников
Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая
РИА Новости/Кирилл Каллиников
Певец Филипп Киркоров

В категории «Лучшая женская роль» победа разделена между Юлией Снигирь («За нас с вами») и Юлией Пересильд («Вызов»).

РИА Новости/Кирилл Каллиников
Актриса Юлия Снигир
РИА Новости/Кирилл Каллиников
Актриса Екатерина Волкова
Сергей Карпухин/ТАСС
Продюсер Теймур Джафаров

Приз за лучший сценарий получил Андрей Смирнов — за фильм «За нас с вами».

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт удостоен премии «Ника» посмертно. Об этом со сцены рассказал актёр Леонид Ярмольник. По словам артиста, два года назад совет «Ники» принял решение вручить премию в номинации за «Честь и достоинство» Александру Ширвиндту.

«Именно он меня научил быть и артистом, и человеком», — сказал лауреат Госпремии России, трёхкратный обладатель «Ники» Ярмольник.