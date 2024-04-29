Воздушная традиция. В Переславле прошёл фестиваль воздухоплавания
29 апреля 2024
В Переславле-Залесском 29 апреля прошёл пятый традиционный фестиваль воздухоплавания. «Весна в Переславле» началась 26 апреля и продлилась несколько дней.
Владимир Астапкович/РИА Новости
Владимир Астапкович/РИА Новости
Владимир Астапкович/РИА Новости
Фестиваль прошёл традиционно на территории отеля «Азимут», и в нём приняли участие 15 аэростатов. Программа мероприятия зависела от погоды, но никаких критичных корректив вносить не пришлось.
Посетить площадку и увидеть полёты смогли все желающие, для гостей фестиваля организовали различные развлекательные мероприятия. Своеобразными «экскурсоводами» по фестивалю выступили непосредственно пилоты воздушных шаров.
Владимир Астапкович/РИА Новости
Владимир Астапкович/РИА Новости
Владимир Астапкович/РИА Новости
Следующий фестиваль воздухоплавания в Переславле-Залесском состоится этим же летом, в период с 17 по 21 июля.