На американские штаты Небраска, Айова и Техас обрушились сильнейшие торнадо, из-за стихии пострадали по меньшей мере три человека.

«Разрушительные торнадо проходят по частям восточной Небраски и Айовы в пятницу … по меньшей мере три человека пострадали.

AP/TASS

Ожидается, что серьёзные штормы продолжатся до воскресенья, 28 апреля, но суббота может стать самым опасным днём, когда угроза (торнадо. — Ред.) распространится от штата Мичиган до Техаса», — заявили журналисты телеканала CNN.

AP/TASS

AP/TASS

AP/TASS

AP/TASS

AP/TASS

AP/TASS

По данным телеканала, опасные природные явления проходят на фоне усилившихся ливней.

Торнадо затронул окраины города Линкольна штата Небраска. Стихия срывала крыши с домов и переворачивала машины. Представитель железнодорожной службы рассказал репортёрам, что из-за торнадо часть вагонов сошла с рельсов около города Уэверли.