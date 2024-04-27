Авария на Чернобыльской АЭС им. Ленина, случившаяся 38 лет назад, давно уже перестала иметь значение как техногенная катастрофа, зато по-прежнему имеет большое символическое значение, превратившись в легенду. Главная её часть — это Зона отчуждения, родившая множество легенд и элементов народного фольклора. Огромный заповедник, в котором навсегда застыл 1986 год.

ИА Регнум

Здесь давно уже безопасно, за исключением нескольких особенно загрязненных мест, период полураспада самых опасных радиоактивных элементов прошел. Однако снова заселять эти места не было ни желания, ни возможности. Тем более что Зона активно использовалась для разного нелегального бизнеса, а официальный туризм всегда был лишь малой частью «сталкерства».

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

Все имеет свой срок, так что города Чернобыль и Припять тоже исчезнут, как уже растворились многие села, тихо распавшись на груду обломков или сгорев в огне пожаров, которыми прикрывалось воровство леса. Те, кто успел посетить это печальное, но прекрасное место, где природа отвоевала назад отобранное человеком, может считать себя счастливчиком.

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

Ведь и многого из того, что представлено на этих фото, уже тоже нет. Например, трубы над энергоблоком ЧАЭС, навсегда закрытым бетонным саркофагом.