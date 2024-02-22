Украинский дрон атаковал автобус с пассажирами на дороге Новая Каховка — Тополёвка в Херсонской области, два человека получили ранения, сообщил 22 февраля губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Атака произошла 21 февраля. ВСУ направили на движущийся маршрутный автобус с пассажирами FPV-дрон. Шофёр смог сманеврировать, и взрыв прогремел снаружи.

«Однако осколками был ранен сам водитель и одна из пассажирок», — сообщил Сальдо.

Губернатор также сообщил, что водителю на месте оказали медицинскую помощь, пострадавшую женщину госпитализировали.

По данным главы Херсонской области, украинские беспилотники в течение суток атаковали мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Новокаховском и Каховском округах. В результате в сёлах Васильевка и Чернянка прогремели взрывы.

Украинская армия за сутки выпустила 50 артиллерийских снарядов по населённым пунктам региона. Среди мирных жителей есть раненые, сообщил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ВСУ атаковали беспилотником самолётного типа Клинцовский район в Брянской области. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, российские силы ПВО нейтрализовали БПЛА. Люди не пострадали.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 21 февраля написал в Telegram-канале об атаке украинского беспилотника на село Старый Хутор в Валуйском городском округе. Люди при этом не пострадали, забор и хозяйственная постройка получили повреждение.