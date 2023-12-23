В регионах России 23 декабря прошла традиционная акция «Закалённая Россия — Сильная страна». Её мероприятия объединяют любителей здорового образа жизни, зимнего плавания, закаливания и моржевания.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Новосибирск

Всероссийская акция «Закалённая Россия — Сильная страна» проводится Федерацией зимнего плавания России с 2019 года. С её помощью организаторы занимаются популяризацией зимнего плавания и его массово-рекреационных форм, среди которых закаливание холодной водой.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Новосибирск

Кирилл Кухмарь/ТАСС Новосибирск

Кирилл Кухмарь/ТАСС Новосибирск

Кирилл Кухмарь/ТАСС Новосибирск

Традиционно акция собирает своих участников в предпоследнюю субботу года. Эстафета между городами и регионами передаётся по часовым поясам — в 10:00 по местному времени.

Елена Верещака/ТАСС Петропавловск-Камчатский

Елена Верещака/ТАСС Петропавловск-Камчатский

По информации организаторов, «Закалённая Россия — Сильная страна» объединяет свыше 70 регионов, около 170 федераций, клубов и организаций с общим охватом более 150 тысяч человек из разных городов.

Юрий Смитюк/ТАСС Владивосток

Юрий Смитюк/ТАСС Владивосток

Юрий Смитюк/ТАСС Владивосток

Так, 23 декабря в Новосибирске состоялся четырёхкилометровый забег, после которого прошло обливание водой. В Хабаровске, несмотря на морозную погоду, участники акции устроили заплыв в реке Амур.