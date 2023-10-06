Ключевое событие отечественного сельскохозяйственного комплекса — 25-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2023» — проходит 4–7 октября в Москве. Мероприятие приурочено к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В нынешнем году выставка проходит на площадке РГАУ-МСХА им. Тимирязева, а основная тема — развитие аграрной науки и образования.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Золотую осень» посетил глава правительства России Михаил Мишустин. Он выступил на пленарном заседании, в ходе которого рассказал, что в стране достигнуты базовые показатели Доктрины продовольственной безопасности, а некоторые из них превышены — по зерну, сахару, растительному маслу, мясу и рыбе.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Сергей Савостьянов/ТАСС

Сергей Савостьянов/ТАСС

На 12 тыс. кв. м аграрной выставки в учебных корпусах «Тимирязевки» и на открытых площадках представлены сотни стендов.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Астапкович/РИА Новости

Сергей Савостьянов/ТАСС

Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Астапкович/РИА Новости

Сергей Савостьянов/ТАСС

Один из крупнейших и насыщенных стендов на выставке принадлежит Саратовской области.

Сергей Савостьянов/ТАСС Зерноуборочный комбайн GS10 PRO

Сергей Савостьянов/ТАСС Агрокомплекс точного земледелия S-60

Сергей Савостьянов/ТАСС Беспилотный летательный аппарат Hi-Fly S700

Среди региональных брендов в экспозиции Республики Адыгея выставлены адыгейский сыр, адыгейская соль, адыгейский чай, подсолнечное масло, мёд, фрукты и ягоды, живые цветы.