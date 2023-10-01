Концерт «Одна страна, одна семья, одна Россия!» на Красной площади
В Москве в честь воссоединения новых регионов с Россией состоялся праздничный концерт. Он получил название «Одна страна, одна семья, одна Россия!» и был посвящён годовщине возвращения в состав страны Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
Перед началом мероприятия на Красной площади смонтировали сцену и установили необходимое для проведения концерта оборудование. Перед зрителями выступили певцы Олег Газманов, Денис Майданов, Стас Пьеха, Александр Маршал, певицы Надежда Бабкина и Зара, группа «Руки вверх». На сцену вышли народные артисты России Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Николай Басков и Лариса Долина, а также Московский театр танца «Гжель» и Кубанский казачий хор.
«Я верю, что мы живём в хранимой Богом стране. Помните об этом, берегите себя и нашу страну, нашу государственность и независимость, наш язык и нашу веру. Только вперёд!» — сказал Певцов.
«Жители четырех регионов вернулись домой, теперь они под нашей защитой. Мы одна страна, одна семья, одна Россия», — произнёс со сцены Владимир Машков.
Завершился вечер выступлением Ярослава Дронова, известного под творческим псевдонимом SHAMAN. Он исполнил песню «Мой бой».
Воссоединение России и четырёх новых регионов состоялось год назад. По итогам референдумов, состоявшихся в субъектах 23–27 сентября 2022 года, представители областей и республик подписали в Кремле договоры о принятии в состав России.
28 сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о праздновании Дня воссоединения новых регионов с Россией.