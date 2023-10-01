В Москве в честь воссоединения новых регионов с Россией состоялся праздничный концерт. Он получил название «Одна страна, одна семья, одна Россия!» и был посвящён годовщине возвращения в состав страны Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

РИА Новости/Алексей Майшев Певцы SHAMAN и Олег Газманов

Перед началом мероприятия на Красной площади смонтировали сцену и установили необходимое для проведения концерта оборудование. Перед зрителями выступили певцы Олег Газманов, Денис Майданов, Стас Пьеха, Александр Маршал, певицы Надежда Бабкина и Зара, группа «Руки вверх». На сцену вышли народные артисты России Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Николай Басков и Лариса Долина, а также Московский театр танца «Гжель» и Кубанский казачий хор.

Александр Щербак/ТАСС

Александр Щербак/ТАСС Певец Сергей Жуков

Александр Щербак/ТАСС Певец Shaman

Александр Щербак/ТАСС

«Я верю, что мы живём в хранимой Богом стране. Помните об этом, берегите себя и нашу страну, нашу государственность и независимость, наш язык и нашу веру. Только вперёд!» — сказал Певцов.

Александр Щербак/ТАСС Актер Владимир Машков

РИА Новости/Алексей Майшев

РИА Новости/Алексей Майшев Певец Александр Маршал

«Жители четырех регионов вернулись домой, теперь они под нашей защитой. Мы одна страна, одна семья, одна Россия», — произнёс со сцены Владимир Машков.

Завершился вечер выступлением Ярослава Дронова, известного под творческим псевдонимом SHAMAN. Он исполнил песню «Мой бой».

РИА Новости/Алексей Майшев

РИА Новости/Алексей Майшев Певец Стас Пьеха, певица Зара, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов

РИА Новости/Алексей Майшев Певица Ольга Кормухина

РИА Новости/Алексей Майшев Певцы Лариса Долина, Николай Басков и Варвара

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Воссоединение России и четырёх новых регионов состоялось год назад. По итогам референдумов, состоявшихся в субъектах 23–27 сентября 2022 года, представители областей и республик подписали в Кремле договоры о принятии в состав России.

28 сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о праздновании Дня воссоединения новых регионов с Россией.