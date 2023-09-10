В эти выходные, 9 и 10 сентября, столица России отметила день рождения. Москве исполнилось 876 лет. Основные торжества по традиции прошли на Тверской улице, Красной площади, Васильевском спуске, Поклонной горе и Воробьёвых горах.

Сергей Карпухин/ТАСС

День города в Москве ежегодно отмечается в первую или вторую субботу сентября, но в 2023 году праздник соединил два выходных дня. Распоряжение об этом ещё в июле подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Карпухин/ТАСС

Долгое время традиции отмечать День города не существовало, и свой первый юбилей столица отпраздновала лишь 1 января 1847 года — 700‑летие. Однако уже тогда Москву красиво украшали, иллюминировали Кремль, памятник Минину и Пожарскому, Новодевичий монастырь и другие достопримечательности. Иллюминацией в те времена служили сальные плошки, поэтому не все надписи можно было прочесть.

Следующий юбилей Москва отпраздновала через сто лет. Торжества по поводу 800‑летия прошли в 1947 году, город украсили флагами и портретами вождей, вечером центр вновь сиял иллюминацией, в заключение праздника москвичи увидели салют. В честь юбилея начали строительство легендарных семи высоток и переименовали канал Москва — Волга в канал имени Москвы, заложили памятник Юрию Долгорукому и основали музей имени Андрея Рублёва.

В 2023 году в Москве состоялись Московский урбанистический форум, праздничные фестивали, концерты и спортивные состязания, выставки и спектакли. Большой концерт приняла 9 сентября Поклонная гора, где выступили молодые музыкальные, вокальные и танцевальные коллективы, а также известные российские артисты.

В парке «Музеон» прошёл «Движ Фест», в «Лужниках» — масштабное шоу с участием топовых звёзд и спортсменов. Большую спортивную арену превратили в мини-версию Москвы с картой города с достопримечательностями, дорогами, реками, парками, мостами и дорожными развязками.

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Во время праздника москвичи и гости столицы смогли увидеть Фестиваль транспорта и Парад судов. Так, более 50 пассажирских судов разных проектов и годов постройки прошли по Москве-реке 9 сентября.

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Маршрут парада прошёл через основные достопримечательности. В свою очередь, парадная колонна трамваев стартовала на северо-востоке столицы и проследовала от депо имени Н. Э. Баумана до ВДНХ и обратно.

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Праздник продолжился выставкой трамваев и ретроавтомобилей. В Параде поездов метро на Большой кольцевой линии поучаствовали различные составы, начиная с аутентичных, таких как ретропоезд «Сокольники», до самых современных, «Москвы-2020». Серии поездов отразили всю историю Московского метрополитена.