22 августа по всей России прошли мероприятия в честь одного из символов государства — флага. Дата появилась в российских календарях после попытки августовского путча (с 18–21 августа 1991 года). В этот день Верховный совет РСФСР выпустил постановление, согласно которому национальным флагом был провозглашен триколор — «полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос».

Александр Полегенько/ТАСС День государственного флага России в Мелитополе

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Участники автопробега в рамках праздничных мероприятий в День государственного флага России. Донецк

Государственным праздником дата стала в 1994 году. Согласно указу, подписанному президентом РФ Борисом Ельциным, эта дата была необходима «в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам».

П/с Народного фронта/ТАСC Члены Народного фронта растянули флаг на Эльбрусе в честь празднования Дня государственного флага России

Александр Сухов/РИА Новости Флаг России на площади Ленина в Мариуполе

Бело-сине-красный триколор впервые появился в России около 350 лет назад. В истории страны эти три цвета часто встречаются — например, в геральдике. Существует несколько вариантов толкования цветов триколора: белый — «чистота, мир, благородство», синий — «духовность, постоянство», красный — «сила и пролитая за Родину кровь».

Сергей Мальгавко/ТАСС Патриотическая акция «Флаг Родины» на мемориальном комплексе «Сапун-гора». Севастополь

Илья Наймушин/РИА Новости Вершина скалы Западная в День государственного флага России вблизи города Дивногорска Красноярского края

Позднее, в декабре 2000 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон «О Государственном флаге РФ», в котором закреплены порядок цветов, соотношение сторон полотна — 2:3 и правила использования. На данный момент триколор поднят над Кремлём, а также над зданиями правительства РФ, Совета Федерации, Госдумы и других.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ Триколор у Музея Победы. Москва

Как правило, в этот день в регионах запускают праздничные салюты, проводятся концерты и акции, посвящённые флагу. Также в крупных городах все желающие могут посетить тематические выставки. В 2023 году в Москве в «Лужниках» пройдёт праздничный концерт, на котором выступят около 14 музыкальных исполнителей.