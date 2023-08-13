Третий по счёту чемпионат русских троек «Крылатое сердце России» состоялся на Московском конном заводе № 1 в Одинцовском районе Московской области. Темой турнира в этом году стала «История русской тройки». Каждый участник в своём выступлении должен был не только продемонстрировать мастерство, но и показать эпизод из истории русской тройки. Зрители увидели тройки разного назначения, разных пород лошадей и разных периодов истории.

Софья Сандурская/ТАСС

Победительницей чемпионата стала тройка, представляющая Московский конный завод № 1, под управлением Александра Каурковского. Второе место заняла тройка из Московской области под управлением Анастасии Сорокиной. Третье место занял победитель прошлого года Леонид Смаглий на тройке ПАО «Акрон».

Шесть троек из Московской, Владимирской, Тверской, Нижегородской областей соревновались в мастерстве управления на маршруте. Соревнование прошло в три гита. В первом участники проехали маршрут на кореннике на время и чистоту. Второй гит представлял собой соревнования по сбору тройки на время. В третьем гите тройки проехали по маршруту на чистоту и резвость.

Софья Сандурская/ТАСС

Софья Сандурская/ТАСС

Софья Сандурская/ТАСС

В программе чемпионата гостей ожидали яркие и красочные мероприятия, ярмарка с товарами для любителей конного спорта и продукцией подмосковных фермеров, показательная выводка Орловских лошадей, показательная программа наездников и выступление ансамбля «Красная звезда».

Софья Сандурская/ТАСС

Дети смогли покататься на пони и узнать о новом набирающем популярность виде конного спорта — хоббихорсинге. В фойе Большого манежа прошла выставка художника-ипполога Алексея Глухарева, который прославился работами на конную тему.

Софья Сандурская/ТАСС

Софья Сандурская/ТАСС

Софья Сандурская/ТАСС

Также в рамках чемпионата «Крылатое сердце России» состоялось дефиле «Дамская верховая езда». Гостям турнира продемонстрировали яркие костюмы, вековые традиции, мастерство и грацию верховой езды.

Все желающие могли принять участие в мастер-классах по старинному ремеслу — верховой набойке по ткани, известному на Руси с IХ века.

Софья Сандурская/ТАСС

Русская тройка — это старинная конная упряжка, которая олицетворяет удаль русской души и является настоящим символом России. Тройка появилась и получила своё нынешнее название около 200 лет назад. В царские времена на тройках, помимо важных господ, ездили в том числе почтальоны и пожарные.

Софья Сандурская/ТАСС

Софья Сандурская/ТАСС

Софья Сандурская/ТАСС

В мировой обиход название «Русская тройка» ввёл русский писатель Иван Тургенев. Впервые мир увидел русскую тройку и восхитился ею в 1911 году на Всемирной выставке в Лондоне. Светло-серых орловских рысаков тогда удостоили первой премии.

Второй чемпионат русских троек «Крылатое сердце России» состоялся 13 августа 2022 года на Московском конном заводе № 1. Победителем стал Леонид Смаглий, управлявший тройкой молодых орловских рысаков. Программа мероприятия также включала ярмарку, дефиле шляпок от дизайнера Лилии Гуреевой, конкурсные выступления девяти троек из Московской, Владимирской, Костромской, Тверской и других областей. С особым восторгом публика встретила показательный котильон Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России.