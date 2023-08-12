В Москве с 10 по 13 августа в восьмой раз проходит ежегодный фестиваль «День Индии». 20 тематических зон показали посетителям разнообразие и особенности индийской культуры.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Так, гости фестиваля могут посмотреть и попробовать, что представляют из себя индийские танцы и йога, как в Индии отмечают свадьбы и наносят узоры мехенди и многое другое. Около 70 школ йоги, сотни российских и индийских танцоров, магазинов и ресторанов аутентичной кухни на несколько дней стали проводниками в мир Индии в Москве.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Валерий Шарифулин/ТАСС

Валерий Шарифулин/ТАСС

На главной сцене гостям фестиваля покажут музыкальные и танцевальные номера, на ярмарке продадут самые разнообразные товары и сувениры, в зоне ресторанов угостят экзотическими блюдами — нигде больше не получится отщипнуть кусочек от приготовленного кондитерами премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Валерий Шарифулин/ТАСС

Валерий Шарифулин/ТАСС

Важными элементами Дня Индии в Москве стали Фестиваль колесницы и свадьбы — в прошлом году на проведение торжественного обряда зарегистрировались более 200 пар. Посетители также смогут попробовать силы в основанных на древних ведических знаниях играх, перезагрузиться и послушать мантры, почитать книги и даже походить по гвоздям.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Владимир Астапкович/РИА Новости

Каждый вечер для гостей устраивают индийскую дискотеку и показывают шедевры болливудского кинематографа. Вход на фестиваль бесплатный, но на кинопоказы под открытым небом нужно приобретать билеты.