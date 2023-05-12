В Турции на финишную прямую вышла президентская кампания. Уже 14 мая жителям страны предстоит избрать нового главу государства. Основные соперники в борьбе за президентское кресло — действующий руководитель Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Республиканской народной партии, кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Павел Бедняков/РИА Новости Предвыборная агитация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, кандидата от Партии Справедливости и Развития, на улице в Анкаре. 2023

Если ни один из четырёх кандидатов в президенты Турции не наберёт более 50% голосов, в стране состоится второй тур — он намечен на 28 мая.

Элементом нынешней, весьма бурной кампании, стали обвинения во вмешательстве иностранных держав в избирательный процесс. Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в «публикации фейков и заговоре». Поводом стало опубликованное 7 мая Эрдоганом видео, в котором появляется Мурат Карайылан, лидер Рабочей партии Курдистана (признанной в Турции террористической организацией) призывает голосовать за Кылычдароглу. Именно этот фейк, по утверждению кандидата от оппозиции, якобы был сфабрикован при участии России.

Murat Kocabas/Global Look Press Агитационная машина Реджепа Тайипа Эрдогана. Измир. Турция. 2023

Recep Tayyip ErdoAn/Global Look Press Президент Турции и лидер Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган обращается к толпе во время предвыборного митинга в Анкаре. 11.05.2023

Recep Tayyip ErdoAn/Global Look Press Митинг в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборной кампании на президентских выборах в Анкаре. 11.05.2023

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее опроверг слухи о причастности Кремля к монтажу видеоролика.

На обвинения со стороны оппонента отреагировал и Эрдоган. «Господин Кемаль теперь привязался к России, что она якобы направляет выборы в Турции. Пусть тебе будет стыдно. Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы вмешиваются США, Британия, ФРГ, Франция?» — подчеркнул президент республики.

Represented by ZUMA Press, Inc./ТАСС Предвыборная кампания оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу в Эскишехире. 2023

EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС Кандидат в президенты Турции от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу встретился со своими сторонниками в городе Бурса. 2023

О том, что Соединенные Штаты стремятся повлиять на выборы, в интервью CNN Türk заявил и глава МВД Сулейман Сойлу — который и ранее обвинял США в попытках вмешаться в избирательный процесс.

Жители крупнейшего города Турции, 16-миллионного Стамбула прогнозируют рекордную — до 90% — явку на президентских и парламентских выборах в Турции 14 мая и не исключают, что определить победителя удастся только во втором туре, отмечает ТАСС по итогам блиц-опроса, проведенного в центре мегаполиса.

Ak Party Office/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на митинге во время предвыборной кампании на президентских выборах 7 мая 2023 года в Стамбуле, Турция

Ak Party Office/Global Look Press Митинг в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборной кампании на президентских выборах в Стамбуле, Турция. 07.05.2023

Ak Party Office/Global Look Press Митинг в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборной кампании на президентских выборах в Стамбуле, Турция. 07.05.2023

Шесть партий, объединившихся в «Народный альянс», обвиняет Эрдогана (находящегося на президентском посту с 2014-го) в рекордной инфляции и предсказывает крах экономики страны в случае продолжения прежнего курса. Помимо экономических неурядиц, в первую очередь, проблем с инфляцией, Кылычдароглу обещает разобраться с проблемой мигрантов и соблюдать права турецких женщин. Также политик намерен развивать сферы медицины и туризма. Во внешней политике кандидат от оппозиции обещает «поворот на 180 градусов» — в сторону Евросоюза, с которым у Эрдогана в последние годы сложились непростые отношения.

Павел Бедняков/РИА Новости Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Турции на улице в Анкаре. 2023

Murat Kocabas/Global Look Press Люди проходят мимо плакатов с изображением Кемаля Киличдароглу, мэра Стамбула Экрема Имамоглу и мэра Анкары Мансура Явы. 2023

Тайип Эрдоган в своей программе обещает населению увеличить ВВП и размер пенсий, а также сохранить курс на стабильность. Сторонники президента и его «Партии справедливости и развития» также хвалят действующего турецкого лидера за удачный внешнеполитический вектор, в частности — лавирование между давлением США и Запада и сотрудничеством с Россией. Сам Эрдоган пообещал избирателям на предвыборных митингах «похоронить в избирательных урнах» своих оппонентов из оппозиции за поддержку ЛГБТ-сообщества.

Ak Party/Global Look Press Президент Турции и лидер Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган приветствует толпу на предвыборном митинге в Айдыне, Турция, 9 мая 2023

Ak Party/Global Look Press Президент Турции и лидер Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган приветствуют толпу на предвыборном митинге в Айдыне, Турция, 9 мая 2023

Мухаррем Индже, возглавляющий Партию отечества, за три дня до выборов заявил о снятии своей кандидатуры и выходе из борьбы за президентское кресло. Причиной такого решения стало, по его словам, неадекватное и излишнее давление на него в форме различных провокаций, обвинений и дезинформации. Эрдоган уже прокомментировал данный факт, назвав такой шаг политика «печальным».

Tolga Adanali/Global Look Press Председатель Партии Отчизны Мухаррем Индже

Другой кандидат — представитель коалиции Ata Синан Оган — заявил, что не планирует снимать свою кандидатуру с выборов по примеру Индже. При этом он упомянул «усилившуюся в последнее время волну провокаций» в адрес своего штаба.

Shabtai Gold/Global Look Press Независимый кандидат Синан Оган

Не только итог выборов, но и количество туров пока сложно прогнозировать. Ранее появлялись данные, что Кылычдароглу относительно лидирует — его рейтинг составляет около 49%, Эрдогана — около 43%. Но опрос компании ADA показал, что Эрдоган имеет шансы на победу уже в первом туре. Согласно результатам, за действующего президента Турции готовы проголосовать 50,6% участников опроса, за кандидата от оппозиционного альянса Кемаля Кылычдароглу — 44,8%. Ещё два кандидата — Оган и Индже — набрали соответственно около 3% и 2% голосов.