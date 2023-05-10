Несмотря на давление властей ряда стран Запада, шествия в рамках международной акции «Бессмертный полк» прошли по всему миру. В одних государствах от мероприятиях памяти участников Второй мировой войны решили отказаться ради безопасности демонстрантов, а в других странах в шествиях приняли участие тысячи человек.

Михаил Дудин/Sputnik/РИА Новости Акция «Бессмертный полк» в Бишкеке (Киргизия)

В Берлине более тысячи участников «Бессмертного полка» прошли от Бранденбургских ворот до Мемориала павшим советским воинам. В шествии приняли участие в основном немцы — выходцы из России и других республик бывшего Советского Союза. Участники акции несли портреты павших воинов, отдавших жизнь в борьбе с нацизмом, а также цветы, которые позднее были возложены к мемориалу в Тиргартене. Под запрет властей Германии попали символы Z и V, георгиевские ленты, флаги и знамёна, все виды военной формы (в том числе пилотки и тельняшки), а также военные марши.

Вячеслав Филиппов/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Берлине (Германия)

Вячеслав Филиппов/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Берлине (Германия)

Вячеслав Филиппов/ТАСС Мемориал павшим советским воинам в парке Тиргартен в Берлине (Германия)

David Canales/Keystone Press Agency/Global Look Press Акция «Бессмертный полк» в Мадриде (Испания)

David Canales/Keystone Press Agency/Global Look Press Акция «Бессмертный полк» в Мадриде (Испания)

В Италии «Бессмертный полк» прошёл более масштабно и затронул множество городов — Рим, Болонью, Неаполь, Геную, Равенну, Палермо, Катанию. Наиболее крупная акция состоялась на римской площади Сан Джованни ди Латерано: в отличие от Германии, здесь звучала свободно советская музыка военных лет, развевались советские флаги, а присутствующие смогли получить георгиевские ленточки. Всего в римской акции приняли участие несколько сотен человек.

В столице Аргентины Буэнос-Айресе шествие организовал Координационный совет организаций российских соотечественников при поддержке посольства и Русского Дома. При этом, по словам организаторов, провокаторы пытались сорвать мероприятие, однако их попытки не имели успеха. Участники «Бессмертного полка» прошлись по центральной площади Сан-Мартин с советскими и российскими флагами.

Иван Батырев/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Нетании (Израиль)

Стрингер/РИА Новости Акция «Бессмертный полк» в Вене (Австрия)

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Акция «Бессмертный полк» в Кишиневе (Молдавия)

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Акция «Бессмертный полк» в Кишинёве (Молдавия)

Состоялся «Бессмертный полк» и в Греции — на проспекте Сингру в районе Калифея. Там возле памятника советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, собрались рядовые греки и выходцы из России и постсоветских стран. К памятнику были возложены венки и цветы от Координационного совета российских соотечественников, Русского дома, муниципалитета района Калифея, Союза казаков России и зарубежья, общественных и политических организаций.

Артем Кулекин/РИА Новости Акция «Бессмертный полк» в Тирасполе (Приднестровье)

Андрей Ольферт/РИА Новости Акция «Бессмертный полк» в Сеуле (Южная Корея)

Иван Каргапольцев/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Шанхае (Китай)

В Ереване шествие стартовало с территории, прилегающей к церкви Св. Креста в Арабкире. Участники возложили цветы к Вечному огню. В парке, где также проходили мероприятия, звучали песни Победы, а присутствующие принесли с собой портреты воевавших предков, флаги Армении и России. Премьер-министр страны Никол Пашинян 9 мая присутствовал в Москве на параде в честь Дня Победы — рядом с президентом России Владимиром Путиным и лидерами других стран.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Акция «Бессмертный полк» в Ереване (Армения)

Александр Патрин/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Ереване (Армения)

В Ташкенте после церемонии возложения цветов на мемориале «Братские могилы» более тысячи человек приняли участие в «Бессмертном полке». Все они принесли с собой портреты воевавших предков. Президент страны Шавкат Мирзиёев также присутствовал 9 мая на военном параде в Москве.

Игорь Ленкин/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Софии (Болгария)

Игорь Ленкин/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Софии (Болгария)

Владислав Ногай/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Бишкеке (Киргизия)

Владислав Ногай/Sputnik/РИА Новости Акция «Бессмертный полк» в Бишкеке (Киргизия)

Владислав Ногай/Sputnik/РИА Новости Акция «Бессмертный полк» в Бишкеке (Киргизия)

А вот в Польше российское посольство отказалось от проведения «Бессмертного полка» из-за опасения в связи с возможными провокациями, однако подчеркнуло, что польское законодательство «не запрещает гражданам России или русскоговорящим жителям Польши проводить памятные мероприятия». При этом провокаторы, пришедшие на мемориальное кладбище в Варшаве, помешали российскому послу Сергею Андрееву возложить венок, но при этом российский дипломат не стал подчиняться требованию вандалов снять георгиевскую ленту.