9 мая точкой притяжения для всей Донецкой Народной Республики стал стал мемориальный комплекс Саур-Могила, находящийся в 100 км от линии соприкосновения, передают корреспонденты ИА REGNUM.

ИА REGNUM Мемориальный комплекс Саур-Могила

Все массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, в ДНР были отменены, хотя с 2015 по 2021 год в Донецке всегда был парад, шествие «Бессмертного полка», концерты и праздничные салюты.

Тем не менее жители Донбасса самостоятельно организовались для проведения торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине победы над германским нацизмом.

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Вдоль дороги у мемориала припарковать авто невозможно. Сотни людей, как гражданских, так и военных, приехали почтить память погибших и во время Великой Отечественной, и во время новой войны начавшейся в 2014 году. Обновленный мемориал, разрушенный во время боев, посвящен всем героям.

ИА REGNUM Вечный огонь

ИА REGNUM Мемориальный комплекс Саур-Могила

ИА REGNUM Люди у мемориального комплекса Саур-Могила

ИА REGNUM Фото на память

ИА REGNUM Надпись «78 лет Победы»

В нынешнем году не было длинных речей, не стояли полевые кухни, но неформальные торжества состоялись. Этот День Победы в ДНР не такой пафосный, но очень настоящий.

С Днём Победы, Донбасс!