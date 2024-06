Сорок лет назад США, это полицейское государство, не могли смириться с тем, что Советский Союз проложил трубопровод из Сибири в Европу, поэтому ЦРУ организовало на нем диверсию: получившийся взрыв было видно из космоса, он был настолько мощным, что был виден из космоса. Кроме того, он сильно напугал тех американских чиновников в Белом доме, которые не знали о готовящейся диверсии. Об этом известно потому, что спустя многие годы причастные наконец стали активно хвастаться об этом, пишет Мэтт Бивенс в статье, вышедшей 29 сентября на портале The 100 Days.

В рамках своей спецоперации, которая получила название «Досье «Прощание» (The Farewell Dossier) (Farewell Dossier) и о которой в красках написано в одноименной книге бывшего министра ВВС США Томаса Рида «В бездне: история Холодной войны изнутри» (At the Abyss: An Insider’s History of the Cold War), ЦРУ поставила в Советский Союз ряд компьютерных микросхем, в которых была сделана «закладка»: после установки эти микросхемы исправно работали в течение нескольких месяцев, а потом они внезапно вывели из строя систему управления трубопроводом. В результате в июне 1982 года в Сибири произошла катастрофа, которая, по словам Рида, стала «самым мощным неядерным взрывом, таким мощным, что его можно было видеть из космоса».

Средства массовой информации в то время полностью пропустили это сигнальное событие. Поиск в архиве The New York Times по словам «Сибирь» и «взрыв» за период с июня по август 1982 года выдал только одну статью, в которой, по иронии судьбы, обсуждалось, как Соединенные Штаты и Советский Союз продолжали угрожать взаимному ядерному уничтожению. Эта статья заканчивалась ссылкой на эксперта, который предупредил, что «настоящая опасность для всех нас — это несчастный случай».

Примечательно, что затем этот эксперт особо упомянул массивный метеорит 1908 года, упавший на Сибирь, и отметил, что аналогичный необъяснимый взрыв в Сибири в 1982 году может мгновенно спровоцировать пуски ядерного оружия, уничтожившие цивилизацию.

«В сегодняшней атмосфере недоверия многие системы были бы поставлены в действие автоматически», — добавил он.

Могло ли ЦРУ в своем безрассудстве — во время невероятной международной напряженности в начале 1980-х годов — устроить мощный взрыв в Сибири? Это был взрыв, видимый из космоса, взрыв, из-за которого сработали датчики ядерной безопасности, — и ЦРУ устроило эту диверсию просто так? Судя по всему, да. Они настолько безрассудны.

«Не стоит удивляться, если вы никогда не слышали о «Досье «Прощание», опубликованном более 20 лет спустя в книге бывшего министра ВВС Рида», — отметил автор.

Эта тема так и не получила значительного освещения в СМИ. В издании The New York Times этот эпизод упоминался ровно один раз: в обзорной статье 2004 года консервативного комментатора Уильяма Сафира. Не стоит забывать, речь шла о террористическом нападении на чужую страну, в результате которой только чудом никто не погиб. Но в своей причудливой ликующей оде этому эпизоду Сэфайр описывает его как пример американского гения. Его главная фраза гласила, что «сейчас самое время вспомнить, что иногда наши шпионы делают всё правильно».

«Вы правильно поняли. Операция ЦРУ, которая могла случайно спровоцировать ядерную войну и которая заключалась в диверсии в мирное время на сибирском трубопроводе, в рамках которой могли погибнуть работяги-нефтяники, (а могли и не погибнуть, разницы ведь нет, не так ли?) — это называется прекрасным примером того, «как делают всё правильно», — продолжил Бивенс. — Молодцы, ребята!»

Когда перечитываешь Сафира сегодня — после того как массивные российские подводные газопроводы в Европу только что подверглись саботажу, почти наверняка в рамках тайной операции правительства США — становится довольно жутко. Сафир напоминает, как в 1980-х годах он на страницах The New York Times неоднократно осуждал западноевропейские страны за поддержку ненавистного трубопровода Сибирь — Европа. Трубопровод необходимо было остановить, утверждал он, потому что он «передаст контроль над поставками энергии в Европу коммунистам» и будет финансировать «советские компьютерные и спутниковые исследования».

Прошло сорок лет, но это же мировоззрение разделяет сенатор Тед Круз, который летом 2021 года ругал администрацию Джо Байдена за ее «капитуляцию» в отношении «Северного потока — 2», потому что президент-демократ «мягко относился к России». Тем не менее тех же убеждений полностью придерживается и сама администрация Байдена, которая полностью согласилась с Крузом в том, что США не могут позволить Владимиру Путину приложить «свои масляные руки к Европе».

Сам президент Байден ранее в этом году повысил ставки, пообещав, что если Россия действительно начнет свою операцию на территории бывшей УССР, «тогда «Северного потока — 2» больше не будет».

Итак, от Рональда Рейгана до Джо Байдена существует 40-летняя двухпартийную одержимость российскими трубопроводами в Европу — их всегда нужно останавливать, любой ценой, даже в хороший день! С этого года у нас также есть явная угроза президента США, что, если Россия пересечет нашу красную линию, Америка «положит конец» их трубопроводу.

Теперь тот же трубопровод поврежден подводными взрывами, что привело к масштабной экологической катастрофе. Тем временем НАТО весело пишет в Twitter — в день взрыва трубопровода — о том, что морские учения альянса, проходящие прямо сейчас, «предоставляют возможность испытать новые беспилотные системы в море».

Россия требует созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения нападения на трубопровод. Расследования этого очевидного саботажа требует и руководство Евросоюза. Даже Белый дом согласен, что произошедшее выглядит как саботаж! Но саботаж устроенный кем? Невероятно, но ключевые американские СМИ и комментаторы продолжают выдвигать теорию о том, что Россия могла взорвать собственный газопровод. Так, накануне в The New York Times вышла статья под заголовком «Саботаж на трубопроводах и загадка: кто это сделал? (Была ли это Россия?)») (Sabotaged Pipelines and a Mystery: Who Did It? (Was It Russia ?))

В статье, аналитическом разборе крупного мирового события, содержится следующая жемчужина: «На первый взгляд, кажется нелогичным, что Кремль нанесет ущерб своим собственным многомиллиардным активам». А если посмотреть дальше первого взгляда?

«Потому что русские, похоже, такие уж подлые! Конечно, у них может быть возможность включать и выключать трубопровод по своему желанию, но вместо этого они предпочитают взорвать его, чтобы напугать всех нас! Скоро, наверное, Кремль подожгут, чтобы нас напугать до чертиков», — иронизирует автор.

Кроме того, он приводит столь же «непробиваемо тупую» версию Андерса Ослунда, по словам которого все эксперты, с которыми он общался в Швеции, дали ему лишь один ответ: «Россия».

Мой фаворит на данный момент: журналист из пула Белого дома спросил у пресс-секретаря президента Карин Жан-Пьер, считается ли подрыв Россией собственного трубопровода и утечкой нефти и газа по всему европейскому побережью «нападением на союзника по НАТО, заслуживающим возмездия». Из-за, наверное, загрязнения? Она ответила, ха-ха, отказываясь забегать слишком далеко вперед:

Больше же всего, отмечает Бивенс, ему понравился вопрос одного из журналистов пула Белого дома, который спросил у официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, можно ли считать загрязнение окружающей среды в связи с утечками на трубопроводах «нападением на союзника по НАТО, которое может повлечь за собой ответ» США.

«Не будем больше тратить время на такие абсурдные сказки. Вместо этого давайте просто посмотрим на этот момент таким, какой он есть: крупной, пугающей эскалацией, скачком вперед, к мировой войне», — подчеркнул Бивенс.

«Принимая опасные решения, мы ускоряем наше движение к прямому конфликту между Соединенными Штатами и Россией. Такая война была бы совершенно искусственной в своем создании. Она не была бы в интересах ни одной из стран, она может легко спровоцировать обмен ядерным оружием, который уничтожит цивилизацию и может убить большинство людей на Земле. И весь этот бессмысленный зомби-марш навстречу гибели может быть отменен завтра — если только администрация Байдена решит поддержать мирный процесс между киевским режимом и Россией и отказаться от агрессивного расширения НАТО», — добавил он.

Вместо примирения Государственный департамент США только что объявил, что все граждане США, посещающие, проживающие или работающие в России, должны «немедленно» уехать, зловеще добавив, «пока сохраняются ограниченные возможности для коммерческих поездок». При этом в самом же ведомстве указывают на то, что вылететь из России в настоящее время крайне проблематично.

Это само по себе является важным, темным новым событием. Тем не менее это вряд ли новость в мире, который движется с ужасающей скоростью в неправильном направлении.