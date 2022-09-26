В Италии в минувшее воскресенье, 25 сентября, состоялись внеочередные выборы в национальный парламент. Голосование проходило на фоне охватившего страну экономического кризиса и невероятного ожесточения избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дискуссии между правыми, центристами и левыми, совранистами (сторонниками выхода Италии из ЕС) и европеистами, «путинистами» и атлантистами всё чаще заканчивались призывами уезжать из страны противной стороне. Проблема усугублялась тем, что грани между враждующими сторонами чем дальше, тем больше становились всё эфемернее.

К примеру, признанный в Италии «путинист», предводитель «Лиги» Маттео Сальвини несколько раз менял свою позицию относительно России и антироссийских санкций, которые считают одними из главных причин экономических проблем. Дело дошло до того, что многие стали издевательски называть его самым гибким политиком.

Его соратник по коалиции, руководитель партии «Братья Италии» (которую в СМИ называют «фашистской») Джорджия Мелони однозначно осудила «агрессию России». При этом третьего представителя коалиции — Сильвио Берлускони, лидера «Вперёд Италия» — называют едва ли не «путинским генералом» за его отказ осуждать российского президента.

Лидер движения «5 звёзд» Джузеппе Конте, бывшим соратником которого являлся министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо — один из главных проводников санкционной политики, заявил, что санкции приносят Италии больше вреда. Он также выступил против отправки оружия Киеву.

Единственным островком «стабильности» можно назвать Демократическую партию под руководством бывшего технического премьер-министра Энрико Летты, которая однозначно выступает за проевропейский курс.

По предварительным данным, на выборах побеждает триумвират правоцентристов-совранистов Мелони — Сальвини — Берлускони. В коалиции главным триумфатором стали «Братья Италии», значительно улучшившие свои позиции в парламенте. Левоцентристская коалиция, таким образом, уходит в оппозицию.

Впрочем, судя по комментариям в соцсетях, большинство итальянцев оказались совершенно не удовлетворены результатами. Часть комментаторов считает триумф Мелони победой демократии и народа. Однако многие опасаются, что приход к власти «Братьев Италии» означает конец республики.

«До вчерашнего дня нами управляли те, за кого мы не голосовали. Теперь это выбор народа, а кому не нравится, могут уезжать», — отметил Марио К.

«Наконец-то правительство, за которое проголосовал народ! Так держать, Джорджия», — радуется Массимилиано К.

Fabio Visconti Маттео Сальвини

Vox España Джорджа Мелони

alessio85 Сильвио Берлускони

«Надеюсь, все те, кто говорил, что уедут из Италии в случае победы правых, выполнят своё обещание», — пишет Аугусто Н.

«Она выиграла, потому что столько идиотов не пришли голосовать и фактически отдали ей приоритет. Если всё так и дальше продолжится, страна будет разрушена. Бедная Италия!» — считает Наташа А.

«Республика закончилась, с завтрашнего дня начинается империя Донны Джорджии», — прокомментировал Джанмарко Г.

«Мы достигли дна, добро пожаловать в прошлый век», — вставила Марияграция С.

«Матерь Божья! Спасайтесь все, кто может, мы уезжаем из Италии. Прощай, Италия!» — паникует Луиджи Л.

Однако большинство комментаторов не считает, что в политике страны что-то кардинально изменится после выборов.

«Не понимаю, почему вы так хвалите человека, который уже 30 лет в политике и не думает об интересах народа. Она ничего не сделает, потому что не способна управлять», — заметила Эвелина С.

«Молодцы итальянцы, переизбрали всё тех же парламентариев, которые сидели в Риме годами. Кто разбогател за наш с вами счёт. Бедная Италия», — добавил Паоло А.

«Не, ребята, завтра мы все будем очень богатыми, счета снизятся, на газ не будет акцизного налога, все смогут найти работу, отменят налоги, а общественное здравоохранение станет лучшим в мире. Они же выполнят свои предвыборные обещания!» — издевается Рената Б.

Таким образом, единственное, что можно сказать однозначно по итогам выборов — для Италии ничего не закончилось, а, как сказала сама Джорджия Мелони, всё только начинается, поскольку энергетический, а вслед за ним социально-экономический кризис, а также приближающуюся зиму никто не отменял.

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