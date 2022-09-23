В Севастополе прошёл митинг-концерт в поддержку референдума о воссоединении Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР.

На площади Нахимова собрались сотни людей, чтобы выразить поддержку жителям четырёх голосующих регионов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

«Сегодня исторический день для нашей огромной Родины — России. Сегодня первый день референдумов на Донбассе, в Луганщине, Херсонщине и Запорожье — это логическое развитие того, что началось 8 лет назад здесь, в Севастополе, на площади Нахимова. Поэтому сегодня севастопольцы не могли не прийти туда, где началась новая страница истории города и страны. И мы уверены, что наши братья и сестры на освобожденных территориях и в наших братских республиках сделают свой выбор, а Россия поддержит их. Вместе мы станем сильнее, увереннее и докажем миру, что Россия есть и будет всегда!» — обратился к собравшимся губернатор Михаил Развожаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

На сцене выступили местные творческие коллективы. Также в рамках митинга прошёл сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Всего за вечер удалось собрать порядка 300 кг. Севастопольцы приносили одежду, продукты питания, средства гигиены и сладости, которые могут порадовать солдат. Кроме того, самые юные севастопольцы приносили письма солдатам, которые также отправятся с гуманитарной помощью, — всего 130 писем.

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдума в Севастополе

Напомним, в Севастополе открыты четыре избирательных участка — все они будут работать с 23 по 27 сентября включительно. Также можно оставить заявку на голосование на дому.