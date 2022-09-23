В Перми прошёл митинг-концерт под названием «Своих не бросаем» в поддержку решения жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей о проведении референдумов по вопросу воссоединения с Россией. Об этом 23 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие посетили жители города, представители общественных, политических, ветеранских организаций. Оно прошло на городской эспланаде, перед зданием Законодательного собрания Пермского края.

Алексей Мазуров ИА REGNUM Митинг-концерт «Своих не бросаем». Пермь. 23 сентября 2022

Алексей Мазуров ИА REGNUM Митинг-концерт «Своих не бросаем». Пермь. 23 сентября 2022

Алексей Мазуров ИА REGNUM Митинг-концерт «Своих не бросаем». Пермь. 23 сентября 2022

Стоит отметить, что горожане заполонили практически всё выделенное пространство эспланады. В рамках митинга-концерта выступили известные в Перми исполнители, творческие коллективы, чиновники, представители политических партий. Некоторые люди, решившие поддержать проведение референдумов, пришли с флагами Луганской и Донецкой народных республик.

Алексей Мазуров ИА REGNUM Митинг-концерт «Своих не бросаем». Пермь. 23 сентября 2022

Алексей Мазуров ИА REGNUM Митинг-концерт «Своих не бросаем». Пермь. 23 сентября 2022

Напомним, в ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областях началось голосование, которое завершится 27 сентября 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Белгородской области, где также проводится голосование для жителей вышеназванных регионов, референдумы начались с очередей.