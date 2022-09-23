Жители Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР участвуют в референдумах по вопросу воссоединения с Россией. Участки для голосования организованы и в Севастополе, где сегодня находится немало вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как проходит голосование, с каким настроением люди приходят на участки — в фоторепортаже корреспондента ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию

С 23 по 27 сентября в Севастополе организовано четыре избирательных участка. Так жители ДНР могут проголосовать во Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1, для жителей ЛНР участок организован в Севастопольском центре культуры и искусств на улице Ленина, 25. Жители Запорожской области голосуют в кинотеатре «Москва» на проспекте Генерала Острякова, 70, жители Херсонской области в культурном комплексе «Корабел» на улице Рабочая, 2. Проголосовать можно и на дому.

Александр Полегенько ИА REGNUM Дворец культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1 в Севастополе

Голосование проходит спокойно и организованно, хотя людей на участках немало.

«На наших глазах творится новая история России! Победа будет за нами!» — высказался, комментируя проведение референдумов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Участок для голосования во Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1 в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию

Александр Полегенько ИА REGNUM Участок для голосования во Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1 в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию

Александр Полегенько ИА REGNUM Участок для голосования во Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1 в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию

Александр Полегенько ИА REGNUM Очередь на голосование

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию

Александр Полегенько ИА REGNUM Участок для голосования во Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1 в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Участок для голосования во Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1 в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию

Александр Полегенько ИА REGNUM Очередь на голосование

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию

Александр Полегенько ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию

Александр Полегенько ИА REGNUM Участок для голосования во Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1 в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Участок для голосования во Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1 в Севастополе

Сегодня же, 23 сентября, в 16:00, севастопольцев и жителей освобождённых территорий ждут на площади Нахимова, где состоится митинг-концерт в поддержку референдумов.