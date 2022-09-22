Прощание с Сергеем Пускепалисом — фоторепортаж
22 сентября 2022
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Ярославль простился с актёром, режиссёром и художественным руководителем Государственного академического театра драмы имени Ф. Г. Волкова Сергеем Витауто Пускепалисом, погибшим в результате автокатастрофы 20 сентября под Ростовом. О том, как это было — фоторепортаж ИА REGNUM.
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом
ИА REGNUM
Прощание с Сергеем Пускепалисом