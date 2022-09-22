Ярославль простился с актёром, режиссёром и художественным руководителем Государственного академического театра драмы имени Ф. Г. Волкова Сергеем Витауто Пускепалисом, погибшим в результате автокатастрофы 20 сентября под Ростовом. О том, как это было — фоторепортаж ИА REGNUM.

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом

ИА REGNUM Прощание с Сергеем Пускепалисом