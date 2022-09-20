Донецк. Трудно сейчас вспомнить, какая была погода 14 сентября. Здесь на это не обращаешь внимание. Но в этот день было грустно и одиноко. Настроение ухудшалось от печальных новостей с фронта, от бесконечных обстрелов в городе и гибели ни в чём не повинных людей. Я вышел на улицу и побрёл по городу, чтобы оценить обстановку и купить продукты. Возле одного из домов я встретил волонтёра, с которым уже общался около месяца назад, в день обстрела Ворошиловского района центра Донецка. Денис меня доброжелательно поприветствовал. Слово за слово, и завязалась беседа.

Александр Погожев ИА REGNUM Денис

Оказалось, что он с соратниками обитает в подвале этого дома. Днём они занимаются волонтёрской деятельностью, помогают в госпитале, развозят гуманитарную помощь нуждающимся. Денис пригласил меня в «бункер» продолжить разговор за кружкой чая. В помещении, куда мы зашли, были ещё ребята и молодые девушки. Ребятам от 19 лет. Спят они на деревянных поддонах, в помещении сухо, соблюдается порядок, насколько это возможно в данных условиях.

Александр Погожев ИА REGNUM Ребята спят на деревянных поддонах

Александр Погожев ИА REGNUM В подвале дома, где разместилась интербригада

Александр Погожев ИА REGNUM Женя

Александр Погожев ИА REGNUM В подвале дома, где разместилась интербригада

Там же был Михаил, он из движения интернациональной бригады, парень рассказал о себе и о своей деятельности.

Александр Погожев ИА REGNUM Миша координатор

Михаил состоит в партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, деятельность интербригады была восстановлена с начала СВО. В 2014 году организация успешно продемонстрировала свою продуктивность. Они помогали перенаправлять людей на фронт, снаряжали их всем необходимым.

Александр Погожев ИА REGNUM Рисунок Насти

Александр Погожев ИА REGNUM Добровольцы-интербригадовцы с разных частей России. Сентябрь 2022 года

В общей сложности они помогли в этом вопросе более чем 2 тысячам человек. В настоящее время интербригада помогает снабжению бойцов, которые служат, к примеру, в батальоне «Пятнашка». Также ребята совершают гуманитарные выезды в освобождённые населённые пункты.

Александр Погожев ИА REGNUM Эмблема интербригады

«Мы узнаём, что нужно людям, исходя из нужд собираем гуманитарный пакет. В основном это продукты, бытовая химия, лекарства», — говорит Михаил.

Александр Погожев ИА REGNUM Миша координатор

В Донецк ребята приезжают на месяц, потом меняются, чтобы отдохнуть дома и решить домашние хлопоты.

«Ротация у нас как на позициях. Потому что от долгого нахождения пропадает страх. Этого мы не допускаем», — говорит Михаил.

Александр Погожев ИА REGNUM В подвале дома, где разместилась интербригада

Средства для оказания помощи собираются на краудфандинге (краудфандинг — способ коллективного финансирования проекта путём сбора денег, чаще всего через Интернет, — прим. ред.), также сборы проходят в социальных сетях.

Александр Погожев ИА REGNUM Паша, блогер, 60 млн подписчиков. Занёс ребятам витамины и лекарства

Михаил приехал недавно, чтобы сменить Юрия Староверова, другого координатора движения. Юрий в мае приехал, одним из первых. В Донецке Юрий находится почти два месяца и сейчас передаёт все дела Михаилу.

«На самом деле наша деятельность сопряжена с огромным объёмом проблем, которые мы успешно решаем. Это и логистика, и закупка в России, налаживание личных контактов со всеми. Наша деятельность — военно-гуманитарная. По-хорошему, это разные направления, и одновременно их тянуть тяжело», — говорит Юрий

Александр Погожев ИА REGNUM В подвале дома, где разместилась интербригада

Сейчас ребята думают над расширением, но всё зависит от ресурсов, которые пока что достаточно скромные.

«Я двоих уже схоронил за смену. Волонтёры. У нас — Земфира Сулейманова, она моя землячка из Нижнего Новгорода, я её очень хорошо знал, и Саша Додонов, он недавно погиб, доброволец из Пскова», — с грустью в глазах говорит Юрий.

Ему пришлось участвовать в организации похорон, доставлять тело на родину, общаться с родителями.

«Такова наша миссия, и мы будем до Победы помогать Родине вернуть Донбасс», — уверенно говорит Юрий

Александр Погожев ИА REGNUM В подвале дома, где разместилась интербригада

Так незаметно пролетело время. Я узнал, что ребята с утра 15 сентября планируют ехать в Тошковку, чтобы отвезти гуманитарный груз жителям населённого пункта.

Ребята согласились взять меня с собой, и на следующий день в 7:00 утра мы выехали на двух машинах. С нами ехали три девушки, Денис, Михаил и его тёзка.

Александр Погожев ИА REGNUM Интербригада направляется в Тошковку

Александр Погожев ИА REGNUM Интербригада направляется в Тошковку

Александр Погожев ИА REGNUM Интербригада направляется в Тошковку

У молодого Михаила из-за первой поездки в Донбасс возникли проблемы с обучением — ему пришлось переводиться в другое учебное заведение.

«Меня невзлюбила куратор группы из-за того, что на втором курсе я начал плохо учиться и реже посещать занятия. Но экзамены я сдал», — рассказывает Миша. Приехать в Донбасс он захотел с самого начала СВО, но получилось только в мае.

Александр Погожев ИА REGNUM Миша младший

«Я уехал, никого не предупредил. К моему соседу вызвали «эшников» («эшник» — уважительное обозначение людей из «Центра Э», ведущих борьбу с терроризмом и экстремизмом во всех его проявлениях, — прим. ред.), потому что воспитатель общежития подумала, что я еду воевать за укропов. У нас был один такой недавно. В этот же момент один журналист написал обо мне статью, что я уехал волонтёром в ДНР, и написал такие строки, которые не понравились руководству техникума.

Он написал, что руководство техникума было в курсе и полностью меня поддерживало. А я ведь никого не уведомлял. Им не понравилось, что за них кто-то что-то решает, и по официальной причине меня решили отчислить за это», — рассказывает Миша.

Парню пришлось переводиться в Рыбинское учебное заведение. Там сейчас все уведомлены, где Миша находится и чем занимается, и проблем с техникумом у него нет.

Александр Погожев ИА REGNUM Миша координатор

Координатор Михаил в Донбасс уже приезжал в 2019 году. Он приехал служить в Народной милиции ДНР, воевать. Устроился в девятый полк через знакомого.

В то время Михаил служил на мариупольском направлении, в районе Новоазовска и Безымённого, и провёл там 2 месяца. Однажды к нему приехала девушка — режиссёр из Москвы, которая снимала фильм о Донбассе для дипломной работы. Когда Михаил был в увольнении она сняла с ним небольшой материал.

Александр Погожев ИА REGNUM Миша координатор

Через какое-то время, 1 сентября, в Безымённом она снимала разрушенную школу. Военной комендатуре это не понравилось, и её задержали. «В Министерстве госбезопасности (МГБ) ей пришлось провести четыре дня, а так как выяснилось, что мы знакомы, я тоже оказался в МГБ — на 15 дней», — вспоминает Михаил. В результате его депортировали обратно на большую землю, в Россию. Михаил зла не затаил и при первой же возможности, когда понял, что может быть полезен, вернулся.

Александр Погожев ИА REGNUM Интербригада направляется в Тошковку

Александр Погожев ИА REGNUM Интербригада направляется в Тошковку

В день нашей поездки была дождливая погода и дорога была размыта дождём.

Александр Погожев ИА REGNUM Интербригада направляется в Тошковку

Из-за дефицита бензина мы не смогли заправиться в Донецке и ехали в надежде, что по пути встретится заправка с топливом. Чем дальше мы ехали, тем меньше оставалось надежд, что мы заправим автомобили.

Александр Погожев ИА REGNUM Интербригада направляется в Тошковку

Удача нам улыбнулась, и в Стаханове мы увидели заправку, на которой была большая очередь из автомобилей. Заправившись до полного бака и прихватив бензина впрок, мы отправились дальше.

Александр Погожев ИА REGNUM АЗС на пути в Тошковку

Александр Погожев ИА REGNUM Заправка на пути в Тошковку

Александр Погожев ИА REGNUM Заправка на пути в Тошковку

В Тошковке местные жители очень обрадовались приезду ребят. Людей здесь осталось очень мало, большинство из них разъехалось — кто в Россию, кто на другие освобождённые территории б. УССР.

Александр Погожев ИА REGNUM У развалов жилого дома, пострадавшего от фосфорного боеприпаса натовского образца

Александр Погожев ИА REGNUM Тошковка

Александр Погожев ИА REGNUM Житель Тошковки

Александр Погожев ИА REGNUM Интербригадовцы в Тошковке

Александр Погожев ИА REGNUM Корм для животных

Александр Погожев ИА REGNUM Денис у разрушенного дома в Тошковке

Александр Погожев ИА REGNUM Михаил у одного из домов, пострадавших в ходе боёв

Александр Погожев ИА REGNUM Кошки в поисках пищи

Александр Погожев ИА REGNUM Кошки в поисках пищи

Александр Погожев ИА REGNUM Денис осматривает обломки

Девушки раздали медикаменты, парни — наборы из бытовой химии. Пообщавшись с местными жителями и узнав их нужды, мы отправились обратно в Донецк. Уже в Макеевке одна из машин сломалась, и нашему экипажу пришлось взять её на прицеп. Дальше доехали без приключений, с чувством выполненного долга.

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача гуманитарной помощи жителям Тошковки

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача гуманитарной помощи жителям Тошковки

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача гуманитарной помощи жителям Тошковки

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача медикаментов жителям Тошковки

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача гуманитарной помощи жителям Тошковки

Александр Погожев ИА REGNUM Житель Тошковки

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача медикаментов жителям Тошковки

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача медикаментов жителям Тошковки

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача медикаментов жителям Тошковки

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача медикаментов жителям Тошковки

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача гуманитарной помощи жителям Тошковки

Александр Погожев ИА REGNUM Общение с местными жителями

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрелов ВСУ

Александр Погожев ИА REGNUM Интербригадовцы в Тошковке