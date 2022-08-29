В Екатеринбурге 29 августа состоялась открытая тренировка хоккейного клуба «Автомобилист». Она прошла в комплексе «Уралец».

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытая тренировка ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин во время тренировки

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытая тренировка ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытая тренировка ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытая тренировка ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин во время тренировки

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытая тренировка ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытая тренировка ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытая тренировка ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытая тренировка ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытая тренировка ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытая тренировка ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Спортивный комплекс «Уралец»

Также на пресс-конференции подвели итоги трансферной кампании клуба и предсезонной подготовки «Автомобилиста» и других команд клубной системы и раскрыли задачи и цели клуба на предстоящий хоккейный сезон.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пресс-конференция ХК «Автомобилист»

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин

Алексей Колчин ИА REGNUM Директор ХК «Автомобилист»Максим Рябков

Алексей Колчин ИА REGNUM Пресс-конференция ХК «Автомобилист»

Уже скоро все три команды, входящие в структуру ХК «Автомобилист», проведут первые официальные матчи сезона-2022/23.