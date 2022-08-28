На территории музея-заповедника «Коломенское» прошёл XI Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Основные темы фольклорного фестиваля «Год культурного наследия народов России» и 875-летие Москвы. В нём приняли участие гости из 49 регионов России, среди которых Республика Адыгея, Марий Эл, Удмуртия, Коми и Чувашия.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости фестиваля «Русское поле»
На территории фестиваля праздничные мероприятия прошли на четырех сценах и восьми тематических площадках.
«Ежегодно «Русское поле» становится местом притяжения людей, которые любят и ценят историю России, ее богатое духовное наследие, многогранность традиций и обычаев, яркую и самобытную культуру. Тысячи творческих коллективов, ремесленников, товаропроизводителей и туроператоров съезжаются на фестиваль, чтобы подарить москвичам и гостям столицы настоящий «душевный русский выходной», — отметил Виталий Сучков, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости и участники фестиваля «Русское поле» поют народные песни в хороводе
«Модный двор» стал площадкой, где показали уникальные коллекции национальных костюмов от 22 российских дизайнеров.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Костюмы русских дизайнеров
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Костюмы русских дизайнеров
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Костюмы русских дизайнеров
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Костюмы русских дизайнеров
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сцена на площадке «Модный двор»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На площадке «Модный двор»
Самой вкусной оказалась площадка «Национальная кухня». Здесь прошли мастер-классы и ярмарка продукции от местных производителей. Подкрепиться можно было на площадке «Сытный двор» с точками питания и блюдами на любой вкус. «Площадь регионов» представила выставку-ярмарку народных промыслов и декоративно-прикладного искусства мастеров-ремесленников и товаропроизводителей России.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка-ярмарка товаропроизводителей России
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка-ярмарка товаропроизводителей России
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка-ярмарка
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка-ярмарка товаропроизводителей России
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка-ярмарка
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мастер-класс для детей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Формы из липы для печатных пряников
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Юрий мастер вырезать формы для печатных пряников из липы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мастер-классы для детей и взрослых
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На фестивале «Русское поле»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Машина с питьевой водой в жару спасает от жажды и перегрева
Площадка-реконструкция «Молодецкая дружина» посвящена эпохе Петра Великого. На площадке прошли потешные бои, выставка вооружения и снаряжения времен Петра, ярмарка ремесел и мастер-классы. Для юных зрителей работала площадка «Детские забавы» с играми, конкурсами, эстафетами и разными развлечениями.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Стрельцы в петровскую эпоху на площадке фестиваля «Русское поле» в Коломенском
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Исторические костюмы петровской эпохи
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Исторические костюмы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Реконструкторы на фестивале «Русское поле» в Коломенском
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Участники фестиваля «Русское поле»
На фестивале приготовили рекордное количество каши из ячменя по рецепту 1147 года. Для этого привезли из Турции уникальную кастрюлю на 4500 литров.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Каша из ячменя в гигантской кастрюле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Повора угощают гостей фестиваля «Русское поле» кашей из ячменя
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Каша из ячменя
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Русская каша и повара
На фестивале представили уникальные изделия-рекордсмены созданные в 2020 и 2021 годах, но из-за пандемии показанные зрителю только в онлайн-формате: самое большое панно, расписанное мастерами Федоскинской фабрики миниатюрной живописи, самый длинный рушник и самый большой поднос в России, украшенный росписью мастеров Жостовской фабрики.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Главный художник и поднос с федоскинской росписью
На центральной сцене состоялся гала-концерт с известными исполнителями. Фестиваль «Русское поле» стало ярким завершением лета в столице!
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Участники фестиваля «Русское поле» на большой сцене
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зрители смотрят гала-концерт и подпевают
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости фестиваля «Русское поле» у большой сцены
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости фестиваля «Русское поле» у большой сцены
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости фестиваля «Русское поле» в Коломенском смотрят гала-концерт
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости и участники фестиваля «Русское поле» у большой сцены
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выступление на большой сцене фестиваля «Русское поле»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости фестиваля «Русское поле»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости фестиваля «Русское поле» у большой сцены в Коломенском