На территории музея-заповедника «Коломенское» прошёл XI Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Основные темы фольклорного фестиваля «Год культурного наследия народов России» и 875-летие Москвы. В нём приняли участие гости из 49 регионов России, среди которых Республика Адыгея, Марий Эл, Удмуртия, Коми и Чувашия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости фестиваля «Русское поле»

На территории фестиваля праздничные мероприятия прошли на четырех сценах и восьми тематических площадках.

«Ежегодно «Русское поле» становится местом притяжения людей, которые любят и ценят историю России, ее богатое духовное наследие, многогранность традиций и обычаев, яркую и самобытную культуру. Тысячи творческих коллективов, ремесленников, товаропроизводителей и туроператоров съезжаются на фестиваль, чтобы подарить москвичам и гостям столицы настоящий «душевный русский выходной», — отметил Виталий Сучков, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости и участники фестиваля «Русское поле» поют народные песни в хороводе

«Модный двор» стал площадкой, где показали уникальные коллекции национальных костюмов от 22 российских дизайнеров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Костюмы русских дизайнеров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Костюмы русских дизайнеров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Костюмы русских дизайнеров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Костюмы русских дизайнеров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сцена на площадке «Модный двор»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На площадке «Модный двор»

Самой вкусной оказалась площадка «Национальная кухня». Здесь прошли мастер-классы и ярмарка продукции от местных производителей. Подкрепиться можно было на площадке «Сытный двор» с точками питания и блюдами на любой вкус. «Площадь регионов» представила выставку-ярмарку народных промыслов и декоративно-прикладного искусства мастеров-ремесленников и товаропроизводителей России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка-ярмарка товаропроизводителей России

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка-ярмарка товаропроизводителей России

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка-ярмарка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка-ярмарка товаропроизводителей России

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка-ярмарка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс для детей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Формы из липы для печатных пряников

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий мастер вырезать формы для печатных пряников из липы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-классы для детей и взрослых

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На фестивале «Русское поле»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машина с питьевой водой в жару спасает от жажды и перегрева

Площадка-реконструкция «Молодецкая дружина» посвящена эпохе Петра Великого. На площадке прошли потешные бои, выставка вооружения и снаряжения времен Петра, ярмарка ремесел и мастер-классы. Для юных зрителей работала площадка «Детские забавы» с играми, конкурсами, эстафетами и разными развлечениями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стрельцы в петровскую эпоху на площадке фестиваля «Русское поле» в Коломенском

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Исторические костюмы петровской эпохи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Исторические костюмы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реконструкторы на фестивале «Русское поле» в Коломенском

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники фестиваля «Русское поле»

На фестивале приготовили рекордное количество каши из ячменя по рецепту 1147 года. Для этого привезли из Турции уникальную кастрюлю на 4500 литров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Каша из ячменя в гигантской кастрюле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Повора угощают гостей фестиваля «Русское поле» кашей из ячменя

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Каша из ячменя

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Русская каша и повара

На фестивале представили уникальные изделия-рекордсмены созданные в 2020 и 2021 годах, но из-за пандемии показанные зрителю только в онлайн-формате: самое большое панно, расписанное мастерами Федоскинской фабрики миниатюрной живописи, самый длинный рушник и самый большой поднос в России, украшенный росписью мастеров Жостовской фабрики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Главный художник и поднос с федоскинской росписью

На центральной сцене состоялся гала-концерт с известными исполнителями. Фестиваль «Русское поле» стало ярким завершением лета в столице!

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники фестиваля «Русское поле» на большой сцене

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители смотрят гала-концерт и подпевают

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости фестиваля «Русское поле» у большой сцены

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости фестиваля «Русское поле» у большой сцены

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости фестиваля «Русское поле» в Коломенском смотрят гала-концерт

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости и участники фестиваля «Русское поле» у большой сцены

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выступление на большой сцене фестиваля «Русское поле»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости фестиваля «Русское поле»