Исаакиевскую площадь в Петербурге накрыл огромный российский триколор
В честь Дня Государственного флага России Исаакиевскую площадь в Санкт-Петербурге накрыли огромным полотном российского триколора. Корреспондент ИА REGNUM увидел, как прошла патриотическая акция.
Когда большая часть праздничных мероприятий в честь Дня государственного флага уже завершилась, центром праздника стала Исаакиевская площадь. Там растянули полотнище российского триколора. Участие в этом приняли подростки и молодёжь. Жители и гости помогали держать флаг размером 50 на 30 метров. Таким образом, его площадь составила 1500 кв. м.
Затем на сцене у Мариинского дворца стартовала концертная программа. Организаторы решили связать время начала с датой концерта, поэтому программа стартовала в 20:22. Вице-губернатор Борис Пиотровский поприветствовал гостей праздника. Он подчеркнул, что Исаакиевская площадь стала кульминацией празднования Дня флага России в Петербурге.
С концертными номерами выступили народный артист России, солист Мариинского театра Василий Герелло, заслуженный артист России Сергей Рогожин. Программу продолжили шоу-оркестр Street Band, хор «Перезвоны», барабанное шоу Drum Time и артисты из ДНР. Хедлайнером вечера стал основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Он исполнил хиты группы.
При этом даже несколько ухудшившиеся погодные условия не помешали жителям и гостям города насладиться концертом. Отметим, что впечатления от увиденного усиливали декорации и пиротехническое шоу.