В честь Дня Государственного флага России Исаакиевскую площадь в Санкт-Петербурге накрыли огромным полотном российского триколора. Корреспондент ИА REGNUM увидел, как прошла патриотическая акция.

Дарья Драй ИА REGNUM День Государственного флага в Санкт-Петербурге

Когда большая часть праздничных мероприятий в честь Дня государственного флага уже завершилась, центром праздника стала Исаакиевская площадь. Там растянули полотнище российского триколора. Участие в этом приняли подростки и молодёжь. Жители и гости помогали держать флаг размером 50 на 30 метров. Таким образом, его площадь составила 1500 кв. м.

Дарья Драй ИА REGNUM День Государственного флага в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM День Государственного флага в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM День Государственного флага в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители концерта «Три цвета Российского стяга на Исаакиевской площади»

Дарья Драй ИА REGNUM День Государственного флага в Санкт-Петербурге

Затем на сцене у Мариинского дворца стартовала концертная программа. Организаторы решили связать время начала с датой концерта, поэтому программа стартовала в 20:22. Вице-губернатор Борис Пиотровский поприветствовал гостей праздника. Он подчеркнул, что Исаакиевская площадь стала кульминацией празднования Дня флага России в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM День Государственного флага в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM День Государственного флага в Санкт-Петербурге

С концертными номерами выступили народный артист России, солист Мариинского театра Василий Герелло, заслуженный артист России Сергей Рогожин. Программу продолжили шоу-оркестр Street Band, хор «Перезвоны», барабанное шоу Drum Time и артисты из ДНР. Хедлайнером вечера стал основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Он исполнил хиты группы.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Три цвета Российского стяга на Исаакиевской площади»

Дарья Драй ИА REGNUM Российский триколор

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители концерта концерта «Три цвета Российского стяга на Исаакиевской площади»

Дарья Драй ИА REGNUM День Государственного флага в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM День Государственного флага в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Три цвета Российского стяга на Исаакиевской площади»

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Три цвета Российского стяга на Исаакиевской площади»

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители концерта «Три цвета Российского стяга на Исаакиевской площади»

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители концерта «Три цвета Российского стяга на Исаакиевской площади»

Дарья Драй ИА REGNUM Василий Герелло

Дарья Драй ИА REGNUM Вадим Самойлов

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Три цвета Российского стяга на Исаакиевской площади»

Дарья Драй ИА REGNUM Российский триколор

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Три цвета Российского стяга на Исаакиевской площади»

При этом даже несколько ухудшившиеся погодные условия не помешали жителям и гостям города насладиться концертом. Отметим, что впечатления от увиденного усиливали декорации и пиротехническое шоу.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Три цвета Российского стяга на Исаакиевской площади»

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Три цвета Российского стяга на Исаакиевской площади»

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Три цвета Российского стяга на Исаакиевской площади»