16 августа впервые в истории игроки ФК «Зенит» провели открытую тренировку в Александровском саду Санкт-Петербурга.

Тренировка прошла на специально подготовленном поле у памятника Медному всаднику. Игроки выполнили серию упражнений на удержание мяча и провели серию двусторонних матчей с мини-воротами. Принять участие в тренировке смогли и болельщики клуба. Самые удачливые смогли пробить серию пенальти вратарю сине-бело-голубых Георгию Королёву.

Дарья Драй ИА REGNUM Открытая тренировка ФК «Зенит» на Сенатской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Открытая тренировка ФК «Зенит» на Сенатской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Открытая тренировка ФК «Зенит» на Сенатской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Открытая тренировка ФК «Зенит» на Сенатской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Малком и Родригао на Сенатской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Родригао на Сенатской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком на Сенатской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Малком и Родригао на Сенатской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком на Сенатской площади

«Основная тренировка у нас уже была на базе, а здесь разминка. Порадовать и себя такими прекрасными видами — очень красивая картинка. Главное — без травм, а нам абсолютно не сложно поменять место проведения тренировки», — рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

«Зенит» — один из главных символов Санкт-Петербурга. Клуб регулярно проводит различные мероприятия в городской среде, которые подчеркивают связь клуба и города. Так, например, в 2015-м клуб отпраздновал 90-летний юбилей на Стрелке Васильевского острова, в 2019-м сине-бело-голубые устроили чемпионский парад по рекам и каналам города, в 2020 году Сергей Семак совершил полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в честь 95-летнего юбилея клуба, а болельщики устроили грандиозный перформанс.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Вендел и Дуглас Сантос на Сенатской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Дуглас Сантос и Вендел на Сенатской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Дуглас Сантос и Вендел на Сенатской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Дуглас Сантос и Вендел на Сенатской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Дуглас Сантос и Вендел на Сенатской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Открытая тренировка ФК «Зенит» на Сенатской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел на Сенатской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Открытая тренировка ФК «Зенит» на Сенатской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Открытая тренировка ФК «Зенит» на Сенатской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Открытая тренировка ФК «Зенит» на Сенатской площади